Тульское ГУ МЧС России набирает абитуриентов в ведомственные вузы
Подать документы можно до 22 апреля следующего года.
В высших учебных заведениях МЧС России готовят специалистов для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава ведомства. Тульское ГУ МЧС набирает абитуриентов на 2022 год в следующие вузы:
- Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,
- Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России,
- Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России.
Заявления и документы от абитуриентов в ГУ МЧС России по Тульской области будут приниматься до 15 апреля 2022 года. Справки можно получить по телефону: 8 (920) 761-12-88 (добавочный номер 633).
Во время обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении (бесплатное трехразовое питание, проживание, форменная одежда), им выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Юношам предоставляется отсрочка от армии, а после окончания обучения присваивается звание «лейтенант внутренней службы» с дальнейшим трудоустройством в ГУ МЧС России по Тульской области.