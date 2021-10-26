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Тульское ГУ МЧС России набирает абитуриентов в ведомственные вузы
Фото: academygps.ru.

Тульское ГУ МЧС России набирает абитуриентов в ведомственные вузы

Подать документы можно до 22 апреля следующего года.

В высших учебных заведениях МЧС России готовят специалистов для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава ведомства. Тульское ГУ МЧС набирает абитуриентов на 2022 год в следующие вузы:

  • Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,
  • Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России,
  • Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России.

Заявления и документы от абитуриентов в ГУ МЧС России по Тульской области будут приниматься до 15 апреля 2022 года. Справки можно получить по телефону: 8 (920) 761-12-88 (добавочный номер 633).

Во время обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении (бесплатное трехразовое питание, проживание, форменная одежда), им выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Юношам предоставляется отсрочка от армии, а после окончания обучения присваивается звание «лейтенант внутренней службы» с дальнейшим трудоустройством в ГУ МЧС России по Тульской области.

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