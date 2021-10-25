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Тулячка разбила девушке лицо ботильоном: караоке-лофт «Люди» рассказал свое видение инцидента

Тулячка разбила девушке лицо ботильоном: караоке-лофт «Люди» рассказал свое видение инцидента

Конфликт произошел 25 сентября. Руководитель заведения прислал на редакционную почту обращение с просьбой опубликовать его.

Руководитель караоке-лофт «Люди» рассказал, как, по его мнению, проходил конфликт между посетительницами, закончившийся разбитым у одной из участниц лбом. Пострадавшая опубликовала историю инцидента на своей странице в инстаграме.

Но караоке-лофт «Люди» заявил впоследствии, что конфликт разворачивался несколько иначе, чем его преподнесла девушка. В частности, она уверяла, что зачинщица драки уже пришла в бар нетрезвой.

«Женщина, нанесшая потерпевшей удары ботильоном по лицу, пришла в заведение в адекватном состоянии. Об этом свидетельствует тот факт, что она прошла фейс- и дресс-контроль. На видеозаписях видно, что ударившая Анастасию женщина при входе в «Люди» не шатается, не передвигается «по стеночке», а ведет себя адекватно», — говорится в письме от генерального директора караоке-лофт «Люди».

Руководство заведения рассказало, как дальше развивались события:

«Перед тем как одна посетительница напала на другую, они около двух минут вели дружелюбную беседу. Это смогли запечатлеть камеры видеонаблюдения. Кроме того, по словам очевидцев, дамы разговаривали и на улице. Предугадать конфликт между ними заранее возможности не было. Никто не знает, чем был вызван конфликт.

Караоке-лофт «Люди» не принимает ничью сторону, ни пострадавшей, ни нападавшей, и очень сожалеет, что такой конфликт произошел. Но необходимо отметить, что сотрудники караоке-лофт «Люди», со своей стороны, сделали всё возможное. Охрана смогла оттащить женщину с ботильоном через 18 секунд и удерживала ее до появления правоохранителей. Через мгновения после начала драки администратор нажал тревожную кнопку, которую всегда носит с собой в кармане. Пострадавшей Анастасии был предложен вызов скорой помощи, а также свою помощь предложила гостья, которая оказалась медиком. Однако Анастасия резко отказалась от помощи и хотела дальше продолжить диалог с напавшей женщиной.

Администрация караоке-лофт «Люди» отмечает, что сразу после нападения охрана отреагировала на инцидент и смогла моментально остановить дальнейшее развитие конфликта. Незамедлительно были вызваны экстренные службы. До момента прибытия сотрудников полиции охрана удерживала нападавшую. После того как Анастасия уехала с полицией, сотрудники караоке-лофт «Люди» извинились перед ее друзьями, которые остались в заведении. Все службы караоке-лофт «Люди» сработали слаженно и профессионально. Все записи видеокамер, опрос сотрудников и другие необходимые материалы сразу были предоставлены сотрудникам полиции для разбирательства.

Караоке-лофт «Люди» желает Анастасии скорейшего выздоровления и сожалеет, что предыдущие публикации о данном конфликте были необъективными и выражали точку зрения только пострадавшей, которая была очень эмоциональной. Мы искрение надеялись, что, оправившись от шока, Анастасия расскажет в СМИ правду. Но этого не произошло, что вынуждает нас напрямую обратиться в СМИ».

Несмотря на то, что у заведения есть запись с камеры, видеозапись редакции не была предоставлена.
Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:34 0
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