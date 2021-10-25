В Тульской области на ИВЛ находятся 117 пациентов

Фото: архив Myslo.

В ходе совещания с докладом выступил замминистра регионального здравоохранения Михаил Малишевский:

– На конец октября у нас развернуто 1762 койки. Из них 1388 обеспечены кислородом, 123 койки свободны. И с сегодняшнего дня работает госпиталь на базе Тульской областной клинической больницы № 2 – это дает дополнительный резерв для вакцинации пациентов. На прошлой неделе был открыт госпиталь на 200 коек в Киреевске, на следующей будет задействован госпиталь в Слободке, а это еще порядка 170 коек. Планируем открыть госпитали в Ленинском, Новомосковске и Богородицке.

Министр отметил, что в настоящий момент госпитализируются не только лица пожилого возраста, но и молодые пациенты. В первую очередь в госпиталях оказываются невакцинированные пациенты.

– Мы должны прекрасно понимать, что пришло время, когда надо делать акцент на ревакцинацию. Необходимо доводить до жителей, что одной вакцинации недостаточно, – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В ходе доклада Малишевский заявил, что на сегодняшний день в «красной зоне» находятся 1198 медиков. В области работают 259 аппаратов ИВЛ. На них находятся 117 пациентов. Обеспечение кислородом в больницах идет в полном объеме, нет никаких проблем с оказанием помощи ковидным пациентам.

– Тот запас кислорода, который мы у себя концентрируем, достаточен. Стоит продолжать эту работу. В дальнейшем необходимо будет делиться им с регионами, в которых наблюдается дефицит кислорода, – заявил Дюмин.

Также Малишевский рассказал о вакцинации: ее темпы составляют 238 на 100 000. Для сравнения: неделю назад это было 160 на 100 000. 29 058 туляков прошли ревакцинацию:

– Важно отметить, что Минздрав разрешил делать ревакцинацию и прививку от гриппа одновременно.