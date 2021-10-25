новости
новости
Регистрация
В Тульской области на ИВЛ находятся 117 пациентов
Фото: архив Myslo.

В Тульской области на ИВЛ находятся 117 пациентов

Об этом стало известно на очередном оперативном совещании.

В ходе совещания с докладом выступил замминистра регионального здравоохранения Михаил Малишевский:

– На конец октября у нас развернуто 1762 койки. Из них 1388 обеспечены кислородом, 123 койки свободны. И с сегодняшнего дня работает госпиталь на базе Тульской областной клинической больницы № 2 – это дает дополнительный резерв для вакцинации пациентов. На прошлой неделе был открыт госпиталь на 200 коек в Киреевске, на следующей будет задействован госпиталь в Слободке, а это еще порядка 170 коек. Планируем открыть госпитали в Ленинском, Новомосковске и Богородицке.
 
Министр отметил, что в настоящий момент госпитализируются не только лица пожилого возраста, но и молодые пациенты. В первую очередь в госпиталях оказываются невакцинированные пациенты.
 
– Мы должны прекрасно понимать, что пришло время, когда надо делать акцент на ревакцинацию. Необходимо доводить до жителей, что одной вакцинации недостаточно, – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 
В ходе доклада Малишевский заявил, что на сегодняшний день в «красной зоне» находятся 1198 медиков. В области работают 259 аппаратов ИВЛ. На них находятся 117 пациентов. Обеспечение кислородом в больницах идет в полном объеме, нет никаких проблем с оказанием помощи ковидным пациентам. 
 
– Тот запас кислорода, который мы у себя концентрируем, достаточен. Стоит продолжать эту работу. В дальнейшем необходимо будет делиться им с регионами, в которых наблюдается дефицит кислорода, – заявил Дюмин. 
 
Также Малишевский рассказал о вакцинации: ее темпы составляют 238 на 100 000. Для сравнения: неделю назад это было 160 на 100 000. 29 058 туляков прошли ревакцинацию:
 
– Важно отметить, что Минздрав разрешил делать ревакцинацию и прививку от гриппа одновременно.
 
 
 
Сюжет: Коронавирус
Дистант или самостоятельная работа: как будут работать тульские вузы в локдаун
Жизнь Тулы и области
Дистант или самостоятельная работа: как будут работать тульские вузы в локдаун
сегодня, в 16:00, 9 3945 0
Осложнение обстановки по ковиду в Тульской области: губернатор обратился к жителям
Жизнь Тулы и области
Осложнение обстановки по ковиду в Тульской области: губернатор обратился к жителям
сегодня, в 15:54, 75 6213 -19
В Тульскую область пришел грипп
Жизнь Тулы и области
В Тульскую область пришел грипп
сегодня, в 15:20, 24 3151 -1
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 215 случаев заболевания, 15 человек умерли
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 215 случаев заболевания, 15 человек умерли
сегодня, в 11:45, 149 2188 -3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:41 −1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулакоронавирусоперативное совещание у губернатора
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Осложнение обстановки по ковиду в Тульской области: губернатор обратился к жителям
Осложнение обстановки по ковиду в Тульской области: губернатор обратился к жителям
ВТБ в Тульской области определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
ВТБ в Тульской области определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.