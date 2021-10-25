В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду
В зону отключения попадёт, преимущественно, частный сектор.
«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 26 октября, с 10.00, будет прекращена подача холодной воды в частном секторе по следующим адресам:
- ул. Огарёва,
- ул. Кислородная,
- ул. Ермоловой,
- ул. Верещагина,
- ул. Щепкина,
- ул. Ватутина,
- ул. Ивана Франко,
- ул. Москвина,
- ул. Айвазовского,
- ул. Павлика Морозова,
- ул. Полежаева,
- пр-д Полежаева,
- ул. Бежковская,
- ул. Газовая,
- Епифанское шоссе,
- пр-д Айвазовского,
- ул. Дачная,
- ул. Бункерная,
- ул. Коксовая.
Отключение связано с ремонтно-восстановительными работами в доме № 1 по ул. Ватутина. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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