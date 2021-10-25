В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 26 октября, с 10.00, будет прекращена подача холодной воды в частном секторе по следующим адресам:

ул. Огарёва,

ул. Кислородная,

ул. Ермоловой,

ул. Верещагина,

ул. Щепкина,

ул. Ватутина,

ул. Ивана Франко,

ул. Москвина,

ул. Айвазовского,

ул. Павлика Морозова,

ул. Полежаева,

пр-д Полежаева,

ул. Бежковская,

ул. Газовая,

Епифанское шоссе,

пр-д Айвазовского,

ул. Дачная,

ул. Бункерная,

ул. Коксовая.

Отключение связано с ремонтно-восстановительными работами в доме № 1 по ул. Ватутина. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.