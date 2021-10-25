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В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду

В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду

В зону отключения попадёт, преимущественно, частный сектор.

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 26 октября, с 10.00, будет прекращена подача холодной воды в частном секторе по следующим адресам:

  • ул. Огарёва,
  • ул. Кислородная,
  • ул. Ермоловой,
  • ул. Верещагина,
  • ул. Щепкина,
  • ул. Ватутина,
  • ул. Ивана Франко,
  • ул. Москвина,
  • ул. Айвазовского,
  • ул. Павлика Морозова,
  • ул. Полежаева,
  • пр-д Полежаева,
  • ул. Бежковская,
  • ул. Газовая,
  • Епифанское шоссе,
  • пр-д Айвазовского,
  • ул. Дачная,
  • ул. Бункерная,
  • ул. Коксовая.

Отключение связано с ремонтно-восстановительными работами в доме № 1 по ул. Ватутина. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Место
ТулаПролетарский район
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