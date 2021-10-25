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Как будут работать тульские детсады в локдаун и ждет ли школьников дистант после каникул
Фото из архива Myslo.

Как будут работать тульские детсады в локдаун и ждет ли школьников дистант после каникул

О том, как будет организована работа образовательных учреждений на период нерабочей недели, рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

В школах Тульской области сегодня начались осенние каникулы, занятия возобновятся 8 ноября. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила министр образования Тульской области.

– Сейчас в школах организована работа оздоровительных лагерей, они будут работать неделю. Детские сады, колледжи и техникумы на этой неделе работают в обычном режиме, с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном учреждении руководители самостоятельно принимают решение о форме работы, – уточнила руководитель ведомства.

Что касается нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, то в этот период детские сады продолжат работу только в формате дежурных групп.

– Руководители дошкольных образовательных учреждений должны до 29 октября собрать информацию о потребности в открытии дежурных групп. Документы о том, что родитель работает с  30 октября по 7 ноября, предоставлять не надо. Но мы просим родителей при наличии такой возможности провести эти дни с ребенком, – добавила Алевтина Шевелева.

В техникумах и колледжах в период нерабочей недели занятий проводиться не будет. Что касается вузов, то информацию о режиме работы в них стоит уточнять в деканатах учебных заведений.

Учреждения дополнительного образования на нерабочую неделю остановят занятия или перейдут на дистанционный формат. 

– В каком формате будет вестись работа образовательных учреждений после 8 ноября, пока говорить рано. На данный момент решения о дистанте не принято. Школы и техникумы технически готовы к переходу на онлайн, но мы очень надеемся, что такого решения принято не будет, – отметила министр образования Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:40 −4
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Люди
Алевтина Шевелева
Место
ТулаТульская область
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