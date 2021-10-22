В крупных супермаркетах появится больше продуктов от тульских производителей

В пятницу, 22 октября, в Туле прошла встреча ретейлеров с первым заместителем губернатора – председателем правительства Тульской области Валерием Шериным.

Основной темой встречи стало расширение присутствия тульских производителей на полках сетевых магазинов.

Валерий Шерин – Губернатор Алексей Дюмин и региональное правительство уделяют большое внимание тому, чтобы местные производители наращивали свое производство, а покупатели могли найти их товары – знакомые и качественные – недалеко от дома. Для этого важно выстраивать максимально прозрачные и продуктивные отношения между поставщиками и крупными торговыми сетями. Это совещание – один из шагов на пути к системному, взаимовыгодному диалогу между тульскими предпринимателями и одной из ведущих продуктовых розничных компаний – X5 Group.

От имени губернатора Алексея Дюмина Валерий Шерин поприветствовал главного исполнительного директора X5 Group Игоря Шехтермана. На данный момент X5 Group сотрудничает с 25 местными поставщиками, 15 из которых поставляют свою продукцию за пределы Тульской области.

Председатель правительства отметил, что в последние годы в Тульской области активно развивается сельское хозяйство. Для региона важно развивать каналы сбыта продукции, в том числе через увеличение доли продукции местных товаропроизводителей в крупных торговых сетях.

Игорь Шехтерман – До конца 2023 года мы намерены открыть более 20 новых магазинов, тем самым создав свыше 300 новых рабочих мест для жителей области. X5 продолжит активно взаимодействовать с местными производителями. Кроме того, партнерство предполагает реализацию в том числе и благотворительных программ.

Продолжением встречи стала выставка производителей – участников программы «Сделано в Тульской области» в «Октаве». Они представили мясную, молочную продукцию, сыры, алкогольные напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Обсудить проблемы производителей пришли представители X5 Group и заместитель председателя регионального правительства Александр Шаламов.

Александр Шаламов – Программа «Сделано в Тульской области» помогает тульским производителям расширить рынки сбыта, повысить узнаваемость своей продукции и доверие потребителей к ней. К ней присоединились 116 предприятий, из них 103 – производители пищевой продукции. Программа «Сделано в Тульской области» развивается, участники получают дополнительную поддержку, в том числе возможность выйти в торговые сети, участвовать в ярмарках и фестивалях. Продукция под логотипом «СТО» представлена в крупнейших федеральных торговых сетях X5 Group, «Магнит», «Верный», «ВкусВилл», SELGROS; региональной торговой сети «СПАР-Тула»; магазинах Тульского областного союза потребительских обществ. Используются и другие каналы сбыта продукции: фермерские рынки, ярмарки, российские и иностранные маркетплейсы, рестораны. Участники программы могут получить микрозаймы по льготной ставке (1/2 ключевой ставки ЦБ РФ) в размере до 5 млн рублей сроком на 2 года и гарантии по кредитным обязательствам под 0,5% годовых в размере до 25 млн рублей.

Тульские производители рассказали Myslo о своем опыте участия в программе и взаимодействия с продовольственными сетями.

Андрей Чабров, управляющий партнер торгового дома Rossini:

– Мы производим итальянские сыры в Новомосковске: рассольные, полутвердые, моцареллу, страчателлу и др. Правительство Тульской области постоянно нас поддерживает, нам помогли поучаствовать в выставке «Золотая осень», это дало возможность найти клиентов и стартануть. Также мы получили несколько грантов на приобретение оборудования, участвуем в выставках и фестивалях.

Мы продаем товары в крупных сетевых магазинах: «Глобус», «Перекресток», «Окей», «Да!», «ВкусВилл» и т. д. Но вопросы всё равно возникают, поэтому такие встречи важны. И помимо этого здесь есть возможность пообщаться с другими производителями, даже сегодня мы уже придумали новый проект с производителем хлебобулочных изделий. Теперь будем работать над этим.