Минздрав проведет проверку в ковидном госпитале Алексинской районной больницы

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В связи с публикациями в СМИ и социальных сетях о некачественном оказании медицинской помощи в госпитале Алексинской больницы сообщает следующее.

Обеспечение инфекционных госпиталей региона лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом находится на постоянном контроле регионального минздрава. По факту обращения пациентов инфекционного госпиталя Алексинской больницы и их родственников минздрав проведет ведомственную проверку.