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Минздрав проведет проверку в ковидном госпитале Алексинской районной больницы
Фото yandex.ru

Минздрав проведет проверку в ковидном госпитале Алексинской районной больницы

Проверку назначили после жалоб пациентов.

В связи с публикациями в СМИ и социальных сетях о некачественном оказании медицинской помощи в госпитале Алексинской больницы сообщает следующее.
 
Обеспечение инфекционных госпиталей региона лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом находится на постоянном контроле регионального минздрава. По факту обращения пациентов инфекционного госпиталя Алексинской больницы и их родственников минздрав проведет ведомственную проверку.
 
Напомним, жительница Алексина пожаловалась на отсутствие воды и связывания пациентов в коронавирусном госпитале. Myslo писал об этом здесь.
 
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