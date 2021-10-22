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Узловская администрация заплатит женщине за укус бродячей собаки
Фото pixabay.com.

Узловская администрация заплатит женщине за укус бродячей собаки

Чиновники пытались обжаловать решение суда, но их жалоба оставлена без удовлетворения.

Судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда оставила в силе решение Узловского городского суда. Ранее суд первой инстанции вынес решение о взыскании с администрации МО Узловский район компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей, причиненного женщине укусом бездомной собаки.
 
Суд основывался на том, что администрация не выполнила возложенные на нее обязанности по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Это и привело к нападению на женщину бездомной собаки.
 
Судом установлен факт причинения заявителю физических и нравственных страданий. С администрации муниципального образования Узловский район Тульской области взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
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