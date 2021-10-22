Узловская администрация заплатит женщине за укус бродячей собаки

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Чиновники пытались обжаловать решение суда, но их жалоба оставлена без удовлетворения.

Судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда оставила в силе решение Узловского городского суда. Ранее суд первой инстанции вынес решение о взыскании с администрации МО Узловский район компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей, причиненного женщине укусом бездомной собаки.

Суд основывался на том, что администрация не выполнила возложенные на нее обязанности по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Это и привело к нападению на женщину бездомной собаки.

Судом установлен факт причинения заявителю физических и нравственных страданий. С администрации муниципального образования Узловский район Тульской области взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.