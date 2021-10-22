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В Алексинском районе задержан застреливший лося браконьер

В Алексинском районе задержан застреливший лося браконьер

Полицейские возбудили уголовное дело.

Местные егеря заявили в отдел МВД, что на территории охотхозяйства они стали свидетелями того, как некий мужчина застрелил лося и пытался увезти его тушу.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность вероятного злоумышленника. По предварительным данным, к незаконной охоте причастен 36-летний неработающий житель Заокского района.

У него изъято зарегистрированное ружье, которое, предположительно, мужчина использовал при отстреле животного. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:00 +1
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Событие
браконьерлосьотстрел лосяохотник
Место
Алексинский районТульская область
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