В Алексинском районе задержан застреливший лося браконьер

Местные егеря заявили в отдел МВД, что на территории охотхозяйства они стали свидетелями того, как некий мужчина застрелил лося и пытался увезти его тушу.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность вероятного злоумышленника. По предварительным данным, к незаконной охоте причастен 36-летний неработающий житель Заокского района.

У него изъято зарегистрированное ружье, которое, предположительно, мужчина использовал при отстреле животного. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ.