В тульских ресторанах гостей кормили некачественными пирожными

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За третий квартал сотрудники ведомства проверили 36 предприятий, выпускающих и продающих кондитерские и хлебобулочные изделия.

По результатам проверок объектов производства выявлены нарушения требований технических регламентов, к административной ответственности привлечены ООО «Куркинский хлебозавод», ООО «Белевские сладости».

Всего по итогам проверочных мероприятий возбуждено 10 административных дел, забраковано 74 партии хлебобулочных и кондитерских изделий весом 125 кг. Все они не соответствовали обязательным требованиям.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» исследовано 44 пробы хлебобулочных и кондитерских изделий. В В шести пирожных и тортах были обнаружены нарушения технического регламента по микробиологическим показателям.

В отношении ООО «Агроаспект» (магазины «Пятерочка»), АО «Корпорация ГРИНН» (гипермаркет «Линия»), ИП Макаров И. П. (ресторан «Петр Петрович»), ООО «Ресторан Болонья» возбуждены дела об административном правонарушении.