Сквер, ДК и дома для переселенцев: как меняется Ясногорск в 2021 году

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин приехал в город, чтобы пообщаться с жителями и проверить как идут работы на социально значимых объектах.

Благоустройство Центрального сквера

Сквер на ул. Горького в Ясногорске – одно из главных мест отдыха в городе. Его благоустройством не занимались много лет. И вот, наконец у места началась новая жизнь. В этом году сквер преобразился до неузнаваемости.



Сквер до благоустройства.



Сквер до благоустройства.

Работы проводились в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и с помощью проекта «Народный бюджет».



Сквер сейчас.

Сейчас Центральный сквер готов на 95%, к концу октября работы завершатся. Сейчас подготовлен второй этап благоустройства центральной части города. В нем предусмотрены прогулочные зоны, современное освещение и большой детский игровой комплекс. Предварительная стоимость работ – 85 млн. рублей.



Сквер сейчас.

Этот проект был заявлен на федеральный конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях , но в 2021 году не получил финансовой поддержки от государства. Однако это не помешает реализации.



Сквер сейчас.

В ходе встречи с жителями Ясногорска Алексей Дюмин пообещал, что проект по благоустройству так или иначе будет реализован:

– Местные власти должны сделать все, чтобы проект победил в конкурсе. Нужно снова подавать заявку в следующем году. Но если проект снова не победит, мы будем искать деньги на его реализацию в бюджете.

Также глава региона дал поручение проработать вопрос с детской площадкой и местами общего пользования в уже имеющимся сквере:

– При организации общественного пространства нужно сразу продумывать всю инфраструктуру до мелочей, чтобы и мамы с малышами, и дети, и старшее поколение могли комфортно проводить свое время. Должны быть комфортные места общего пользования, такие помещения, в которых мамы смогут перепеленать детей.

Должен быть и детский игровой комплекс, не во второй очереди, а в уже имеющемся пространстве, чтобы детям было интересно.

Отдельный вопрос – размещение объектов общественного питания. У жителей должна быть возможность попить чай или кофе, перекусить во время прогулки. Налаживание контактов с предпринимателями – задача администрации Ясногорского района.

Современный ДК

Рядом со сквером в Ясногорске находится ДК – место, в котором жители проводят все праздники, отдыхают, занимаются творчеством. Капитально Центр культуры и досуга не ремонтировался никогда.

Сейчас ремонт в самом разгаре. Уже заменены инженерные коммуникации, оконные блоки, отремонтирован фасад. Внутри ведется косметический ремонт, ремонт сцены, входной группы, запланировано благоустройство территории возле ДК. Дизайн помещений разработан с учетом уже умеющихся декораций: сохранена лепнина, большие люстры.

Жители Ясногорска этому очень рады.

Людмила Бузовкина – Для нас ремонт в ДК – большая радость. Мы занимаемся вокалом с детьми и взрослыми. Впервые я пришла сюда в 10 лет, и всю жизнь занимаюсь творчеством. Мы с мужем были на проекте «Голос 60+», и мы бы не попали туда, если бы не наш ДК, потому что именно здесь мы развиваемся. Для многих жителей ДК – это второй дом. Любовь к музыке мы передаем детям. Теперь у нас будет новая сцена, мы о такой даже не мечтали. Заниматься в таких условиях – большое удовольствие!

Ремонт в ДК ведется не только за счет регионального бюджета и национального проекта «Культура», также привлекаются средства «Народного бюджета» и фонда «Перспектива».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что обратить внимание нужно не только на ремонт, но и наполняемость помещений, на развитие художественных кружков.

Сейчас в ДК 15 студий: взрослые и дети занимаются вокалом, хореографией, журналистикой, развивается патриотическое направление.

– При приемке работ обращайте внимание на каждую мелочь, потому что вам здесь жить, заниматься и работать. Дворец культуры – это храм культуры в вашем районе, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона также подчеркнул, что в области ведется системная работа по ремонту домов культуры. Уже отремонтированы ДК в Болохово, Киреевске, Ревякино, Чекалине. Ремонтируется дом культуры в Липках. Готовится к ремонту ДК Машиностроителей в Узловой.

Дома для переселенцев

Проблема переселения из домов, непригодных для проживания – одна из самых острых, и в Ясногорском районе она близится к решению. Здесь на ул. Стародомского почти завершено строительство многоквартирного дома для переселенцев. Почти готовы 2680 кв. метров жилья, в которые переедут 157 человек из аварийных домов. Строительство позволит улучшить жилищные условия 71 семье.

Сейчас готовность дома составляет 80%. Осталось завершить отделочные работы в местах общего пользования и квартирах, обустроить инженерные коммуникации и привести в порядок придомовую территорию. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию – 1 декабря.

На ул. Стародомского переедут, например, жители ветхого общежития с ул. Заводской, 17.

Елена Макунина – Сам дом 1948 года постройки. Нас поселили сюда в 1995 году, тогда это здание было женским общежитием. В 2013 году его признали аварийным. Состояние дома видно невооруженным глазом, жилые помещения и места общего пользования тоже оставляют желать лучшего. Мы очень ждём переезда в новый строящийся дом. Где у нас будет своя отдельная 2-х комнатная квартира.

Константин Лопухов, министр строительства Тульской области:

Константин Лопухов – До конца 2023 года в Тульской области планируется расселить 102,5 тыс. кв. м. На сегодня расселено 60,1 тыс. кв. м, в том числе за счет региональной программы переселения. Показатель национального проекта «Жилье и городская среда» перевыполнен на 198%. Сейчас ведется строительство 11 многоквартирных домов в Ясногорском, Богородицком, Кимовском Суворовском, Щекинском районах и городах Киреевск и Новомосковск. Что позволит расселить порядка 60 тыс. кв. м аварийного жилья до конца 2013 года.

Стабилизация тарифов ЖКХ, увеличение льготного транспорта, газификация и ремонт сетей электроснабжения

Во время визита Алексея Дюмина в Ясногорск жители успели задать ему самые волнующие вопросы.

Одним из них стала проблема газификации города. Строительство индивидуального жилья в городе идет большими темпами, но подключить к газу дома жители не могут. Проблему обещали решить еще в 2020 году, но голубого топлива ясногорцы так и не дождались.

Алексей Дюмин пояснил, что реконструкция Ясногорской ГРС включена в программу газификации ПАО «Газпром». Сейчас сроки перенесены на 2022 год. Однако губернатор Тульской области взял этот вопрос на строгий контроль.

Сроки реализации программы в ближайшее время будут обсуждаться с высшим руководством «Газпрома».

– Я сделаю все, чтобы проблема с газом была решена в кратчайшие сроки. Это важно и для жителей, и для инвесторов, которые могут войти на территорию Ясногорского района, – сказал Алексей Дюмин.

Помимо этого ясногорцы пожаловались на частые отключения электроэнергии в городе. Как выяснилось, они связаны с модернизацией распределительных сетей, подстанции и ряда воздушных линий. Отключение электроэнергии – временные трудности, которые позволят в будущем повысить качество подачи электроэнергии в дома города и района.

– Нам часто приходится выезжать в Тулу. Но до областного центра льготный автобус ходит всего несколько раз в день. Приходится добираться на электричке, для нас это очень затратно, – пожаловались Алексею Дюмину пенсионеры.

Глава региона поручил представителям правительства и главе администрации МО Ясногорский район Владимиру Мухину проработать вопрос об увеличении льготного транспорта.

Ясногорцев волновал вопрос повышения тарифа на тепло. Владимир Мухин пояснил, что благодаря пуску новой современной котельной «Центральная», которая построена в рамках концессионного соглашения, рост тарифа будет стабилизироваться. С начала отопительного сезона котельная отапливает 3 школы, 5 детских садов, дом творчества, медсанчасть, муниципальное учреждение культуры, 94 МКД.