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В тульских колониях и изоляторах проходит перепись населения
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В тульских колониях и изоляторах проходит перепись населения

Всего в пенитенциарных учреждениях региона содержатся 7658 человек, подлежащих переписи.

В учреждениях УФСИН России по Тульской области проходит перепись населения. Она продлится до 14 ноября. В изоляторах и колониях созданы рабочие группы, назначены 19 переписных работников, которые прошли обучение в Туластате. Для соблюдения эпидемиологических требований, переписчиков отбирали из числа вакцинированных сотрудников УФСИН.

С осужденными проводилась разъяснительная работа об организации и порядке проведения переписи. В жилых зонах учреждений оформлены стенды с информацией о переписи, а в библиотеке созданы специальные уголки переписи. В пенитенциарные учреждения передана вся необходимая переписная документация и оборудованы рабочие места для переписчиков.

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