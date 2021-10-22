В тульских колониях и изоляторах проходит перепись населения

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В учреждениях УФСИН России по Тульской области проходит перепись населения. Она продлится до 14 ноября. В изоляторах и колониях созданы рабочие группы, назначены 19 переписных работников, которые прошли обучение в Туластате. Для соблюдения эпидемиологических требований, переписчиков отбирали из числа вакцинированных сотрудников УФСИН.

С осужденными проводилась разъяснительная работа об организации и порядке проведения переписи. В жилых зонах учреждений оформлены стенды с информацией о переписи, а в библиотеке созданы специальные уголки переписи. В пенитенциарные учреждения передана вся необходимая переписная документация и оборудованы рабочие места для переписчиков.