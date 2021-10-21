Из-за аварии на теплосетях в Туле жители дома несколько дней мерзнут в квартирах

В редакцию Myslo обратились жители дома № 29 по ул. Кирова, которые мерзнут в своих квартирах. По их словам, проблема длится уже около недели.

В управляющей компании «Горизонт» пояснили, что проблема возникла из-за аварии, о которой теплоснабжающая организация своевременно компанию не уведомила.

– Обращения жителей о недостаточной температуре в квартирах стали поступать с конца прошлой недели, – пояснил представитель УК. – Мы начали выяснять причину, и оказалось, что в четверг на сетях теплоснабжающая организация устраняла аварию. Из-за этого давление в трубах дома снизилось, система завоздушилась. Если бы они своевременно нам сообщили, мы бы имели возможность закрыть в домах задвижки и сохранить нужное давление в системе. На данный момент работы они завершили.

В такой ситуации оказался не один дом, но дом № 29 – крайний на этой ветке теплоснабжения, поэтому проблема с завоздушиванием в нем стоит особенно остро. Мы понимаем жителей и делаем всё возможное, чтобы все квартиры отапливались хорошо. Наши сотрудники работали на этом доме все выходные и последующие дни. Мы просим жителей понять, что работа эта не может при всем желании быть выполнена быстро, потому что воздушные пробки имеют свойство перемещаться. Я думаю, в течение нескольких дней мы устраним проблему окончательно.