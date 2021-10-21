В Донском в жилом доме торговали гробами и венками

Фото из архива Myslo.

Прокуратура города Донского провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилых и общественных помещений.

Установлено, что в помещении комнаты № 7 многоквартирного дома № 1 по ул. Северной мкр. Северо-Задонск города Донской на первом этаже располагался магазин «Ритуальные услуги», где осуществлялась продажа ритуальной атрибутики (венки, гробы, подушки, одеяла для усопших). Это запрещено действующим законодательством.

По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений), ему назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время деятельность магазина «Ритуальные услуги» по вышеуказанному адресу прекращена.