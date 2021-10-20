В Ясной Поляне восстанавливают исторический розарий

В посадке розовых кустов и крокусов на территории мемориальной теплицы в музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна» приняла участие Общественная палата Тульской области.

«Розы из «Царицыно» теперь будут украшать эту территорию. Мы рады, что здесь находимся, благодарим сотрудников усадьбы. Розы мы обрамляем крокусами, получится уникальная клумба, которая начнет цвести ранней весной и завершит цветение осенью. Пусть радует взгляд всех посетителей Ясной Поляны», — прокомментировала председатель ОП ТО Галина Фомина.

Посадка роз в усадьбе стала одним из этапов акции «Цветы для Ясной Поляны», которая проходит в музее и посвящена его 100-летию, отмечаемому в этом году. С заповедником «Царицыно» усадьбу Льва Николаевича Толстого связывает давняя дружба. В этом году «Ясная Поляна» представила свой проект сада «Исторический розарий Ясной Поляны» на IV фестивале исторических садов в «Царицыно».

«Сегодня, можно сказать, происходит историческое событие. Мы сажаем розы, которые традиционно росли в Ясной Поляне. Розы были одними из самых любимых цветов в семье Толстых. Сотрудники музея по всей России ищут те сорта, которые в прошлые века росли здесь. Мы сотрудничаем с музеями Крыма, например, с Воронцовским дворцом в Алупке, большая дружба связывает нас с «Царицыно», — рассказала директор Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

О культуре выращивания роз в Ясной Поляне известно еще от матери писателя, Марии Николаевны. Она описала сорта старинных роз, произраставших в усадьбе. В ее рукописях встречается упоминание о розе столепестковой и розе китайской. Делая опись сада, она описывала розы, которые росли возле дома Толстого. Также о многочисленных розах известно из воспоминаний супруги писателя — Софьи Андреевны. Она же сделала набросок розы, который и сейчас висит на стене в спальне. Сохранились фотографии, на которых видны клумбы с розами, а также документы — накладные на покупку посадочного материала для усадьбы, среди которого есть и розы.

«В некоторых произведениях Толстого встречаются описания розовых цветников. В третьем томе «Войны и мира» князь Андрей приезжает в Лысые горы и видит, что пегая лошадь с жеребенком гуляет возле дома, где росли розы. Понятно, о каком именно доме в усадьбе идет речь. В рассказе «Метель» можно найти описание клумб шиповника, которые росли в парке. Клумбы шиповника в усадьбе восстановили четыре года назад. Также восстановили посадку роз у дома Толстого, которую описывал он сам. Для этого были использованы розы, привезенные из Англии. Цветки этих роз полностью повторяют бокал исторической розы, который был по форме похож на пион, в отличие от современных более вытянутых роз. Мы стараемся соблюдать все тонкости так, как было здесь при Толстом», — рассказал заведующий мемориальным природным комплексом музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Владислав Воронцов.

Всего в этот раз высадили 20 кустов роз: 10 саженцев от музея «Царицыно», в том числе белые, красные, розовые и коралловые. Еще 10 кустов подарила ландшафтный архитектор Екатерина Баганова.