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ФСБ России приглашает тульских абитуриентов на учебу в ведомственные вузы
Фото: пресс-служба УФСБ России по Тульской области.

ФСБ России приглашает тульских абитуриентов на учебу в ведомственные вузы

Принять участие в конкурсном отборе могут все желающие, имеющие общее среднее или среднее профессиональное образование.

Управление ФСБ России по Тульской области на конкурсной основе проводит отбор и направление лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование для поступления в 2022 году в ведомственные учебные заведения.

Туляки могут поступить в Голицынский, Калининградский или Московский пограничные институты, а также в Институт береговой охраны ФСБ России, расположенный в Анапе.

Принимаются кандидаты в возрасте от 16 до 22 лет, при прохождении воинской службы – до 24 лет. По всем вопросам можно обращаться в отдел кадров УФСБ России по Тульской области по адресу: Садовый переулок, 1 или по телефону 32-64-06.

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