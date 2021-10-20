Фото из архива MySlo
Где в Туле отключат электроэнергию 21 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Они пройдут с 8.30 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 2-г, 2-а,
- ул. Горсовета, 4, 42,
- ул. Октябрьская, 97, 99, 101, 97-а, 107,
- ул. Хворостухина, 3-а, 5, 7, 3, 3-б,
- ул. Вильямса, 42,
- ул. Бондаренко, 27,
- ул. Бежковская, 5-45 (нечётн.), 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 34, 38,
- ул. Сенежская, 2,
- ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-34 (чётн.),
- пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
- пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
- ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
- ул. Кауля, 12, 10,
- ул. Морозова, 22,
- ул. Староникитская, 105, 105-а,
- ул. Пионерская, 97,
- ул. Бундурина, 38, 40, 62, 60,
- ул. Софьи Перовской, 38-а, 37,
- Мясново: Ханинский пр-д, 6,
- п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
- 4-й Лихвинский пр-д, 1-37,
- Косой пр-д, 1-19,
- п. Октябрьский, 193-а, 193-238,
- п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17,
- пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 1, 3, 5, 7, 7-а, 9, 11,
- ул. Генерала Горшкова, 20,
- ул. Гагарина, 8-18 (чётн.),
- 3-й Горьковский пр-д, 6, 8/13.
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