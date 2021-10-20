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В Тульской области вновь выявлены контрафактные газовые счетчики

В Тульской области вновь выявлены контрафактные газовые счетчики

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» при введении в эксплуатацию новых приборов учета выявили контрафактные счетчики в Богородицком и Узловском районах.

Представитель поставщика газа при проверке данных перед опломбировкой прибора учета выявил несовпадение модели и заводского номера счетчика, указанных на счетном механизме, с моделью и заводским номером, которые закодированы в QR-коде, размещенном в паспорте счетчика. Данный факт свидетельствует о том, что счетчик не соответствует технической документации изготовителя прибора. На основании этого приборы учета не допущены к работе.

Так как прибор учета газа входит в состав внутридомового газового оборудования, то контрафактный счетчик может не только недостоверно осуществлять учет потребляемого голубого топлива, но и стать причиной утечки газа, что несет угрозу здоровью и жизни граждан.

Оказалось, что абоненты приобрели контрафактные приборы учета через интернет-сайт, получив прибор посредством транспортной компании. Теперь им придется приобрести новые счетчики, которые будут соответствовать технической документации изготовителя прибора.

Напомним, в январе этого года поставщик газа уже сообщал о выявлении контрафактных счетчиков на территории региона: приборы учета газа с одинаковым заводским номером были приобретены жителями г. Плавска, д. Барсуки, с. Слободка, СНТ «Тассовец», п. Романовские Дачи, п. Заокские Просторы Тульской области.

Во избежание подобных случаев ООО «Газпром межрегионгаз Тула» рекомендует абонентам приобретать приборы учета газа только в официальных магазинах газового оборудования, в которые, в случае возникновения проблем со счетчиком, гражданин сможет обратиться для возврата приобретенного товара. 

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:55 −4
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контрафактные счетчикигаз
Место
ТулаТульская областьБогородицкий районУзловский район
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