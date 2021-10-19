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Самое важное о QR-кодах, вводимых с 22 октября: карточки оперштаба

Самое важное о QR-кодах, вводимых с 22 октября: карточки оперштаба

Региональное правительство подготовило ответы на самые распространенные вопросы.

С 22 октября в Тульской области будут введены дополнительные коронавирусные ограничения – посещать массовые мероприятия можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенный ковид.

Как получить код, как его использовать и будут ли пускать на массовые мероприятия детей, не прошедших вакцинацию? Ответы на эти и другие популярные вопросы – в карточках областного оперативного штаба.

Галерея
Карточки от оперштаба по QR-кодам, Фото: 1
Карточки от оперштаба по QR-кодам, Фото: 2
Карточки от оперштаба по QR-кодам, Фото: 3
Карточки от оперштаба по QR-кодам, Фото: 4
Карточки от оперштаба по QR-кодам, Фото: 5
Карточки от оперштаба по QR-кодам, Фото: 6
Карточки от оперштаба по QR-кодам, Фото: 7
Карточки от оперштаба по QR-кодам, Фото: 8
Карточки от оперштаба по QR-кодам, Фото: 9
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