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В высотке на ул. Макаренко в Туле загорелась квартира

В высотке на ул. Макаренко в Туле загорелась квартира

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, около 10.40 к 17-этажному дому на ул. Макаренко в Туле прибыли не менее пяти пожарных расчетов. По данным регионального МЧС, причина вызова огнеборцев – срабатывание пожарной сигнализации и запах дыма в подъезде.
 
В ходе осмотра подъезда огнеборцы выяснили, что пожар может быть в одной из квартир на 14-м этаже. После вскрытия двери обнаружилось, что в квартире проводится ремонт, а возгорание началось с одной из хранившихся на балконе коробок.
 
На момент публикации новости пожар ликвидирован, угрозы распространения огня нет.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:14 +2
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