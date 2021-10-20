В высотке на ул. Макаренко в Туле загорелась квартира

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, около 10.40 к 17-этажному дому на ул. Макаренко в Туле прибыли не менее пяти пожарных расчетов. По данным регионального МЧС, причина вызова огнеборцев – срабатывание пожарной сигнализации и запах дыма в подъезде.

В ходе осмотра подъезда огнеборцы выяснили, что пожар может быть в одной из квартир на 14-м этаже. После вскрытия двери обнаружилось, что в квартире проводится ремонт, а возгорание началось с одной из хранившихся на балконе коробок.

На момент публикации новости пожар ликвидирован, угрозы распространения огня нет.