Ждет ли дистант тульских школьников?

По словам Алевтины Шевелевой, в этом году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и регионального оперштаба школам было рекомендовано организовать осенние каникулы с 25 октября, затем с учетом праздничных и выходных дней выйти на очное обучение с 8 ноября.

– Большинство школ к нам прислушались. Исключения будут составлять те школы, которые с учетом эпидобстановки уже отгуляли осенние каникулы. И они будут принимать решение, необходимы ли им какие-то дополнительные каникулярные дни.

Мы с учетом рекомендаций нашего оперштаба готовы к любому развитию событий, в том числе к дополнительным ограничениям, которые могут быть введены в случае жесткого ухудшения эпидобстановки в регионе. Но я хочу подчеркнуть: это наша обязанность — быть готовыми к любому варианту, как оптимистическому, так и пессимистическому.

По словам Шевелевой, никаких решений о дистанте после каникул не принято.

Слухи о скором дистанте не родились на пустом месте. Сейчас в школах родителей и учеников настойчиво просят регистрироваться в «Сферуме» — это платформа для онлайн-образования, российский аналог Zoom. Министр отметила, что это не является признаком перехода на дистант после каникул, а говорит лишь о необходимости быть готовыми к работе в подобном формате в случае необходимости.