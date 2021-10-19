Туляк пять дней назад уехал в Курскую область и пропал

Поисковики просят жителей Тульской области оказать содействие в розыске мужчины. 14 октября он отправился в г. Щигры Курской области и до сих пор не вышел на связь с близкими.

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Особые приметы: шрам на шее.

Одежда: предположительно, камуфляжный костюм с удлиненной курткой и чёрные берцы. При себе имел чёрную сумку.