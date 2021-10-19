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Туляк пять дней назад уехал в Курскую область и пропал

Туляк пять дней назад уехал в Курскую область и пропал

30-летнего Алексея Шмойлова ищут волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Поисковики просят жителей Тульской области оказать содействие в розыске мужчины. 14 октября он отправился в г. Щигры Курской области и до сих пор не вышел на связь с близкими.

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Особые приметы: шрам на шее.

Одежда: предположительно, камуфляжный костюм с удлиненной курткой и чёрные берцы. При себе имел чёрную сумку.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 89534431480 или 112.

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вчера, в 22:36 0
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