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Школа имени Деда Инсайда и Смачно Бербы: Google опять переименовал тульские учебные заведения
Фото: vanguardngr.com.

Школа имени Деда Инсайда и Смачно Бербы: Google опять переименовал тульские учебные заведения

Многие образовательные учреждения областного центра получили довольно странные наименования.

В приложении Google Maps тульские Центры образования получили новые имена. Например, школа № 43, расположенная в Горелках, названа именем Деда Инсайда, Центр образования № 6 на ул. М. Горького в Заречье назван «в честь» Ники Минаж, а школа № 40 на ул. Вильямса и вовсе носит имя Смачно Бербы.

Галерея
Школы в Google Maps, Фото: 1
Школы в Google Maps, Фото: 2
Школы в Google Maps, Фото: 3
Школы в Google Maps, Фото: 4
Школы в Google Maps, Фото: 5
Школы в Google Maps, Фото: 6

Вероятно, это чья-то шутка, ведь каждый пользователь Google Maps может предложить свой вариант наименования того или иного объекта. Кстати, с подобным массовым переименованием туляки уже сталкивались в 2018 году, когда городские памятники, скверы и школы были названы в приложении именем бразильского стриптизера Рикардо Милоса.

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