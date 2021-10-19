Школа имени Деда Инсайда и Смачно Бербы: Google опять переименовал тульские учебные заведения

Фото: vanguardngr.com.

В приложении Google Maps тульские Центры образования получили новые имена. Например, школа № 43, расположенная в Горелках, названа именем Деда Инсайда, Центр образования № 6 на ул. М. Горького в Заречье назван «в честь» Ники Минаж, а школа № 40 на ул. Вильямса и вовсе носит имя Смачно Бербы.

Вероятно, это чья-то шутка, ведь каждый пользователь Google Maps может предложить свой вариант наименования того или иного объекта. Кстати, с подобным массовым переименованием туляки уже сталкивались в 2018 году, когда городские памятники, скверы и школы были названы в приложении именем бразильского стриптизера Рикардо Милоса.