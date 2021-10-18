Тульский комик Роман Юнусов попал в змеиный плен в «Форте Боярд»

На съемках Романа поддерживали комики Антон Иванов и Иван Половинкин, а также актриса и девушка Гарика Харламова — Екатерина Ковальчук.

В новом выпуске шоу СТС «Форт Боярд» Роман Юнусов оказался в библиотеке со змеями и принял «душ» из тараканов и других неприятных насекомых. Зрители увидят, как тульский комик вместе со своей командой попытается добраться до золота легендарной крепости.

Чуть раньше Роман заявлял, что не знает о своих фобиях и вряд ли испугается при виде змей и пауков. Но во время испытаний стало понятно, что это не так. Актер оказался в старинной библиотеке форта: по условиям игры участник должен заползти под деревянный пол библиотеки, заполненной змеями. Юнусов так торопился пройти испытание с ползучими «соседками», что забавно зацепился животом за доску пола и долго не мог вылезти.

В одном испытании его привязали к движущемуся креслу таким образом, что герой мог шевелить только головой.

Так, Юнусов, не скрывая страха, с трудом проходил через пять разных ящиков с тараканами и другими насекомыми. На съемках Романа поддерживали комики Антон Иванов и Иван Половинкин, а также актриса и девушка Гарика Харламова — Екатерина Ковальчук.

«Мы здоровые мужики, и у нас в команде одна девушка — наша изящная изюминка. А вообще в детстве каждый мечтал здесь побывать. Вот и моя мечта сбылась», — признался он после съемок.

Кстати, Роман и его сокомандники накануне игры потеряли одного участника — Игоря Чехова. По правилам после десятидневного карантина во Франции герои сдавали тесты на коронавирус. Первый результат теста Чехова оказался ложноположительным, поэтому на помощь команде пришел ведущий шоу Сергей Бурунов.

Удастся ли Юнусову и его коллегам благодаря Бурунову добраться до золота форта, зрители узнают в понедельник в 20.00 на СТС.