Путешествие по вымышленным мирам: туляков приглашают на спектакль «Мама Шамана»
23 октября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» покажет пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори. Билеты в продаже на Myslo!
Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов – вот что такое «Мама Шамана».
В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах...
Это путешествие в странные сказки и в глубины самого себя. Игры в судьбу. Игры в самопознание. Ведь Мама Шамана видит людей на свет. И вас? И вас тоже.
Спектакль – обладатель Гран-при и наград «Лучшие костюмы» и «Лучшее музыкальное оформление» III Международного театрального фестиваля QuintaTheatreFest в Греции (2021 г.).
Вы можете купить билеты онлайн:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
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