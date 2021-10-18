Путешествие по вымышленным мирам: туляков приглашают на спектакль «Мама Шамана»

23 октября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» покажет пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори. Билеты в продаже на Myslo!

Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов – вот что такое «Мама Шамана».

В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах...

Это путешествие в странные сказки и в глубины самого себя. Игры в судьбу. Игры в самопознание. Ведь Мама Шамана видит людей на свет. И вас? И вас тоже.

Спектакль – обладатель Гран-при и наград «Лучшие костюмы» и «Лучшее музыкальное оформление» III Международного театрального фестиваля QuintaTheatreFest в Греции (2021 г.).

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