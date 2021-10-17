За 11 лет тульский отряд «ЛизаАлерт» нашел 98 000 человек

15 октября отряду «ЛизаАлерт» исполнилось 11 лет. Администрация группы «ВКонтакте» рассказала, какая работа была проведена волонтерами за эти годы.



«Никто из нас 11 лет назад не мог себе представить, что он будет заниматься тем, чем он сейчас занимается в отряде. Мы жили обычной жизнью, ходили на работу, в школу, в колледж, мы влюблялись и ссорились, ездили на рыбалки и ходили на футбол, танцевали фламенко и сочиняли стихи, пока 15 октября 2010 года не появился поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», который к сегодняшнему дню собрал нас всех, «рыжих», вместе, хоть мы и живём в разных посёлках, деревнях, городах, регионах и иногда даже странах.



В отряде мы взрослели и набирались опыта, совершали ошибки и придумывали гениальное, заряжали друг друга энергией и ругались до крика, но каждую минуту из этих 11 лет мы шли вперёд. Каждую секунду мы искали – пропавших людей и добровольцев на поиск, оптимальные решения и работающие технологии, смысл жизни и себя. И находили что-то очень важное, что заставляет нас быть здесь вместе вот уже 11 лет. И нашли в себе много нового.

Например, раньше мы и не предполагали, что в мессенджерах и соцсетях можно сидеть 24 часа без перерыва, что мы сможем не спать по три ночи подряд – а между этими ночами ещё поработать, что мы научимся говорить по телефону почти сутки или проходить безумное количество километров по бурелому и при этом оставаться в живых.

Мы и представить себе не могли, что будем общаться, дружить, спасать, вместе радоваться и плакать с кучей людей, которых мы никогда не видели и, вероятно, не увидим.

Сегодня, как и 11 лет назад, в нашей обычной жизни мы продолжаем работать и бездельничать, ходить в походы и встречаться с друзьями, нянчить внуков и в первый раз влюбляться, учиться и учить. Но теперь у нас есть отряд.

За 11 лет:

получено более 135 000 заявок

найдены живыми 98 000 человек;

напечатано ориентировок – 9 175 840 штук.

в ходе поисков сделано более 1 500 000 звонков в медицинские учреждения и службы;

на опросы заявителей потрачено 8 446 480 минут (140 774 часа);

горячая линия отработала 78 840 часов;

в ходе дежурств операторами израсходовано около 1 800 литров чернил.

Получили за 11 лет 1 заявку на поиск кенгуру (отказ в поиске).