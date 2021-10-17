Где в Туле принять участие в переписи населения?

Принять участие во Всероссийской переписи населения можно ответив на вопросы переписчика по месту жительства, самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) до 8 ноября, посетив МФЦ или один 168 специально оборудованных пунктов.

Переписные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по следующим адресам: