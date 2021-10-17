Где в Туле принять участие в переписи населения?
Администрация Тулы опубликовала список переписных участков.
Принять участие во Всероссийской переписи населения можно ответив на вопросы переписчика по месту жительства, самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) до 8 ноября, посетив МФЦ или один 168 специально оборудованных пунктов.
Переписные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:
|
|
Пролетарский территориальный округ
|
г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.37
|
1
|
г. Тула, ул. Епифанская, д. 189
|
2
|
г. Тула, ул. Металлургов, д. 98а
|
3
|
г. Тула, ул. Калинина, д.20, кор.3
|
2
|
г. Тула, ул. Кирова, д. 26 кор.1
|
1
|
г. Тула, ул. Металлургов, д. 22
|
23
|
г. Тула, ул. Кутузова, д. 13
|
2
|
г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 34
|
2
|
г. Тула. ул. Ю. Фучика, д. 24, кор.1
|
1
|
г. Тула, ул. Металлургов, д. 55 б
|
2
|
г. Тула, ул. Металлургов, д. 2а
|
2
|
г. Тула, ул. Металлургов, д. 34
|
2
|
г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11
|
1
|
г. Тула, пос. Шатск, ул. Садовая, д.1а
|
2
|
г. Тула, пос. Торхово, ул. Центральная, д. 24
|
1
|
Зареченский территориальный округ
|
г. Тула, пос. Хомяково, ул. Березовская, д.2
|
3
|
г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201
|
6
|
г. Тула, ул. Литейная, д. 10
|
5
|
г. Тула, ул. М. Горького, д. 20
|
8
|
г. Тула, ул. Луначарского, д. 139
|
6
|
г. Тула, пос. Рождественский, ул. 40 лет Октября, д. 1
|
1
|
г. Тула, пос. Октябрьский, д. 113
|
1
|
г. Тула, пос. Обидимо, ул. Ленина, д. 6
|
1
|
г. Тула, пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 16
|
1
|
г. Тула, пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 17а
|
2
|
г. Тула, с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 1
|
2
|
г. Тула, пос. Барсуки, ул. Советская, д. 16а
|
1
|
г. Тула, пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9
|
1
|
г. Тула, пос. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10в
|
1
|
Привокзальный территориальный округ
|
г. Тула, Одоевское шоссе, д.25
|
6
|
г. Тула, ул. Серебровская, д. 26
|
2
|
г. Тула, ул. Серебровская, д. 30
|
1
|
г. Тула, ул. Болдина, д. 50
|
6
|
г. Тула, ул. Карбышева, д. 20-а
|
1
|
г. Тула, Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2
|
8
|
г. Тула, пос. Иншинский, д. 34
|
3
|
г. Тула, с. Зайцево, ул. Школьная, д. 5
|
1
|
г. Тула, с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 9, кв. 1
|
1
|
Советский территориальный округ
|
г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 1
|
4
|
г. Тула, ул. Советская, д. 2
|
5
|
г. Тула, ул. Сойфера, д. 35
|
4
|
г. Тула, ул. Вересаева, д. 2
|
1
|
г. Тула, ул. Вересаева, д. 24
|
1
|
г. Тула, ул. Болдина, д. 149/10
|
3
|
г. Тула, ул. Болдина, д. 47
|
2
|
Центральный территориальный округ
|
г. Тула, ул. Староникитская, д. 73
|
1
|
г. Тула , ул. Новомосковская, д. 9
|
4
|
г. Тула, ул. Кауля, д. 47
|
2
|
г. Тула, ул. Тимирязева, д.70
|
2
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 46
|
1
|
г. Тула, ул. Рязанская, д. 1
|
1
|
г. Тула, ул. Пархоменко, д. 45
|
3
|
г. Тула, ул. Тургеневская д. 67
|
7
|
г. Тула, пос. Менделеевский, ул. Ленина, д. 16
|
2
|
г. Тула, пос. Южный, ул. Клубная, д. 1
|
4
|
г. Тула, Скуратовский мкр, д. 1
|
2
|
г. Тула, пос. Ильинка, ул. Центральная, д. 19а, кор. 1
|
2
|
г. Тула, дер. Старое Басово, д. 38а
|
1
|
г. Тула, пос. Прилепы, ул. Буденного, д. 9
|
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