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В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой»

В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой»

Местом ее проведения стал в Центральный парк.

17 октября в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова прошла «Зарядка вместе с папой». Она была приурочена к празднованию Дня отца. Ее провело правительство Тульской области совместно с Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тульской области. Мероприятие вошло в план «Демография», сформированный по поручению Губернатора Алексея Дюмина. 

«В Тульской области ещё в 2017 году при поддержке Алексея Дюмина был учреждён Совет отцов, который делает большую работу по развитию этого института. Нельзя переоценить роль отца в жизни ребёнка. Мы все с благодарны нашим отцам и стараемся дать своим детям все самое важное», - отметил министр молодёжной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

«День отца как государственный праздник в этом году отмечается впервые, и мы очень долго его ждали. Отец - это тот, который несёт ответственность за свою семью. Важно ценить роль отцов для детей, поддерживать и благодарить их за все, что они делают», – подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Зыкова.

Создатели проекта «ЗАРЯДКА 365» рассказали участникам о разных видах зарядки. Родители с детьми сделали зарядку с элементами боевых искусств, зарядку цигун и зарядку для глаз. 

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В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой», Фото: 1
В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой», Фото: 2
В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой», Фото: 3
В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой», Фото: 4
В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой», Фото: 5
В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой», Фото: 6
В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой», Фото: 7
В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой», Фото: 8
В честь Дня отца в Туле прошла «Зарядка вместе с папой», Фото: 9
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:07 +3
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