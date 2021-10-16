Тульский Роспотребнадзор нашёл коронавирусные нарушения в девяти магазинах и одном кафе

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Сотрудники регионального Управления ведомства продолжают контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий по снижению распространения коронавируса в предприятиях общепита и торговли. С 8 по 15 октября проверки прошли по 34 адресам.

Нарушения были найдены в девяти магазинах: двух «Магнитах» (в Туле и Белеве), в новомосковском «Спаре» в «Перекрестке» (Ефремов), а также в торговых точках, принадлежащих ИП Мелеховой Е. А. (Тула), ИП Давтян В. Ж. (Тула), ПО Черепецкое (Суворов), ИП Трофимовой Л. П. (Щекино), ИП Кривонос А. Е. (Ясногорский район) и в кафе ООО «Альфа» (Ефремов).

За многочисленные нарушения антиковидных мер составлены материалы о временном приостановлении деятельности в отношении торговой точки ИП Мелиховой Е. А. В остальных случаях возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Решения по ним будут принимать суды.