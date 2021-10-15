«Понторезки» за недорого: какие премиум-иномарки можно купить в Туле до 500 тысяч рублей

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Кожаный салон, солидный пробег, табун уставших лошадей под капотом и всё это – по цене свежей «Лады».

«Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить…» – это философское изречение из бессмертного шедевра Эльдара Рязанова особенно актуально, когда ты молод, горяч, готов к покорению дорог и скоростных рекордов. И, конечно же, хочется рассекать по улицам на чём-то крутом, дорогом, красивом и тонированном. Поэтому у многих молодых водителей покупка первой машины происходит примерно так:

Мы решили разобраться, какую «боевую колесницу» премиум-класса с мощным двигателем более 250 лошадиных сил и с не менее мощным транспортным налогом может позволить себе водитель с бюджетом до 500 тысяч рублей. К слову, автомобилей, попадающих под такие критерии, в Тульской области продаётся не более 20 штук. По традиции, мы выбрали самые интересные. Поехали!

британский аристократ

Первый в нашем списке – чистокровный британский Jaguar 2000 года выпуска с четырёхлитровым мотором в 276 лошадиных сил. Заявленный пробег – 168 тысяч километров, три хозяина. Продавец пишет, что «по технике мотор бодрый, АКПП переключает, уедет куда угодно». Ценник – 205 тысяч рублей, но владелец предупреждает: «не питайте иллюзий, что за такую цену купите новый авто». Торг присутствует.

полноприводная фрау

В Заречье продаётся Audi V8 1989 года выпуска с двигателем 3,6 литра в 250 лошадей, полным приводом и механической коробкой передач. Пробег – четверть миллиона километров, 4 владельца по ПТС, на учёт становится без проблем. По словам продавца, масло везде заменено, машина обслужена и срочных вложений не потребует. Стоит всё это удовольствие 275 тысяч рублей.

13 человек на Mercedes мертвеца...

За 329 тысяч можно стать четырнадцатым владельцем 22-летнего кроссовера Mercedes-Benz M-класс. Мотор объёмом 4,3 литра выдаёт 272 лошадиные силы, автоматическая коробка передач, полный привод, высокий клиренс. Пробег превышает цену – 347 тысяч километров. Описание короткое, но ёмкое: «2 комплекта ключей. Не гнилой, не ржавый. Состояние кузова, днища, порогов нареканий не вызывает. Все номера читаются, мотор живой, не дымит. Автомат переключает плавно, не дергает».

Семиместный трудяга

Если вам нужен полноценный внедорожник – присмотритесь к Ford Expedition 2000 года выпуска. 263 лошади, объём двигателя 5,4 литра, полный привод, АКПП и, как следствие, неприлично большой расход топлива – всё это обойдётся в 377 тысяч рублей. Заявленный пробег – 193 тысячи километров, восемь владельцев. Из приятного – семиместный просторный салон на светлой коже. Описание лаконичное: «Для своего года в отличном состоянии! Дно и пороги целые переварены! По кузову есть небольшие жучки, остальное по телефону».

красная красотка

И завершает нашу подборку мечта всех мальчишек 90-х годов – «классная тачка, бэха семёрка пятёрка» в кузове Е34 огненно-красного цвета. 1989 год выпуска, четырёхлитровый мотор на механике, шесть владельцев.

Продавец расщедрился на подробное описание: «По ПТС 180 л. с., по факту – 300+. 4 литра V8 с чипом, на механике, с грозным выхлопом, с блокировкой – просто сказка. Удивительно хорошо сохранившейся кузов после севера, без реагентов и т. д. Не гнилая, не вареная, не подваренная, крашена в красный в 2019 году. Кузов покрыт пятью слоями жидкого стекла.

Ну и далее – без комментариев: «Этот безумный аттракцион без электронных ошейников дарит незабываемые эмоции каждый раз и вызывает неубираемую улыбку. Но в то же время очень опасен для неопытного водителя». Это самая дорогая машина в нашем обзоре – полмиллиона рублей.

Конечно, эти машины, скорее всего, со временем потребуют значительных финансовых вложений, превышающих их стоимость. И рано или поздно новый владелец, согласно всё той же киноцитате, захочет продать свой автомобиль. Но эмоции, подаренные такой машиной, останутся с водителем навсегда.

А что вы думаете о таком подходе, друзья? Делитесь мнениями в комментариях!