«Понторезки» за недорого: какие премиум-иномарки можно купить в Туле до 500 тысяч рублей
Кожаный салон, солидный пробег, табун уставших лошадей под капотом и всё это – по цене свежей «Лады».
«Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить…» – это философское изречение из бессмертного шедевра Эльдара Рязанова особенно актуально, когда ты молод, горяч, готов к покорению дорог и скоростных рекордов. И, конечно же, хочется рассекать по улицам на чём-то крутом, дорогом, красивом и тонированном. Поэтому у многих молодых водителей покупка первой машины происходит примерно так:
Мы решили разобраться, какую «боевую колесницу» премиум-класса с мощным двигателем более 250 лошадиных сил и с не менее мощным транспортным налогом может позволить себе водитель с бюджетом до 500 тысяч рублей. К слову, автомобилей, попадающих под такие критерии, в Тульской области продаётся не более 20 штук. По традиции, мы выбрали самые интересные. Поехали!
Первый в нашем списке – чистокровный британский Jaguar 2000 года выпуска с четырёхлитровым мотором в 276 лошадиных сил. Заявленный пробег – 168 тысяч километров, три хозяина. Продавец пишет, что «по технике мотор бодрый, АКПП переключает, уедет куда угодно». Ценник – 205 тысяч рублей, но владелец предупреждает: «не питайте иллюзий, что за такую цену купите новый авто». Торг присутствует.
В Заречье продаётся Audi V8 1989 года выпуска с двигателем 3,6 литра в 250 лошадей, полным приводом и механической коробкой передач. Пробег – четверть миллиона километров, 4 владельца по ПТС, на учёт становится без проблем. По словам продавца, масло везде заменено, машина обслужена и срочных вложений не потребует. Стоит всё это удовольствие 275 тысяч рублей.
За 329 тысяч можно стать четырнадцатым владельцем 22-летнего кроссовера Mercedes-Benz M-класс. Мотор объёмом 4,3 литра выдаёт 272 лошадиные силы, автоматическая коробка передач, полный привод, высокий клиренс. Пробег превышает цену – 347 тысяч километров. Описание короткое, но ёмкое: «2 комплекта ключей. Не гнилой, не ржавый. Состояние кузова, днища, порогов нареканий не вызывает. Все номера читаются, мотор живой, не дымит. Автомат переключает плавно, не дергает».
Если вам нужен полноценный внедорожник – присмотритесь к Ford Expedition 2000 года выпуска. 263 лошади, объём двигателя 5,4 литра, полный привод, АКПП и, как следствие, неприлично большой расход топлива – всё это обойдётся в 377 тысяч рублей. Заявленный пробег – 193 тысячи километров, восемь владельцев. Из приятного – семиместный просторный салон на светлой коже. Описание лаконичное: «Для своего года в отличном состоянии! Дно и пороги целые переварены! По кузову есть небольшие жучки, остальное по телефону».
И завершает нашу подборку мечта всех мальчишек 90-х годов – «классная тачка, бэха
семёрка пятёрка» в кузове Е34 огненно-красного цвета. 1989 год выпуска, четырёхлитровый мотор на механике, шесть владельцев.
Продавец расщедрился на подробное описание: «По ПТС 180 л. с., по факту – 300+. 4 литра V8 с чипом, на механике, с грозным выхлопом, с блокировкой – просто сказка. Удивительно хорошо сохранившейся кузов после севера, без реагентов и т. д. Не гнилая, не вареная, не подваренная, крашена в красный в 2019 году. Кузов покрыт пятью слоями жидкого стекла.
Ну и далее – без комментариев: «Этот безумный аттракцион без электронных ошейников дарит незабываемые эмоции каждый раз и вызывает неубираемую улыбку. Но в то же время очень опасен для неопытного водителя». Это самая дорогая машина в нашем обзоре – полмиллиона рублей.
Конечно, эти машины, скорее всего, со временем потребуют значительных финансовых вложений, превышающих их стоимость. И рано или поздно новый владелец, согласно всё той же киноцитате, захочет продать свой автомобиль. Но эмоции, подаренные такой машиной, останутся с водителем навсегда.
А что вы думаете о таком подходе, друзья? Делитесь мнениями в комментариях!