В Ленинградской области найдены останки туляка-краснофлотца
Уроженец д. Рублино Тепло-Огаревского района Гавриил Ануфриев погиб недалеко от города Лодейное Поле.
Представители поискового отряда «Свирский рубеж» из Ленинградской области просят туляков помочь найти родственников воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 9 октября недалеко от города Лодейное Поле были найдены останки бойца со смертным медальоном.
Искателям удалось прочитать надпись на вкладыше — владельцем медальона оказался Гавриил Васильевич Ануфриев 1901 года рождения, младший командир, краснофлотец, уроженец д. Рублино Тепло-Огаревского района Тульской области. Также в медальоне были указаны фамилия и инициалы родственницы —
Гавриил Ануфриев проходил службу в штабе 3-й бригады моряков краснознамённого балтийского флота. Числится пропавшим без вести с 6 октября 1941 года.
Родственников героя просят связаться с Дмитрием Зибневым.