В Ленинградской области найдены останки туляка-краснофлотца

Фото: vk.com/club140181428

Уроженец д. Рублино Тепло-Огаревского района Гавриил Ануфриев погиб недалеко от города Лодейное Поле.

Представители поискового отряда «Свирский рубеж» из Ленинградской области просят туляков помочь найти родственников воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 9 октября недалеко от города Лодейное Поле были найдены останки бойца со смертным медальоном.

Искателям удалось прочитать надпись на вкладыше — владельцем медальона оказался Гавриил Васильевич Ануфриев 1901 года рождения, младший командир, краснофлотец, уроженец д. Рублино Тепло-Огаревского района Тульской области. Также в медальоне были указаны фамилия и инициалы родственницы — Ануфриева А. М.

Гавриил Ануфриев проходил службу в штабе 3-й бригады моряков краснознамённого балтийского флота. Числится пропавшим без вести с 6 октября 1941 года.