«Забыл, что за рулем?»: в Новомосковске ПАЗ въехал в столб

Фото, видео: https://vk.com/chpnmsk.

Вчера, 13 октября, в Новомосковске на улице Дружбы в районе дома № 8-в произошло ДТП. Фото и видео с места происшествия были опубликованы в соцсетях.

Водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту № 150, врезался в столб. Местные жители выдвигают разные версии случившегося:

– Судя по видео, забыл, что за рулем? Как так получилось – на ровном месте столб поймать? А вдруг ему плохо стало? Или он только из «Газели» пересел?

Обстоятельства и причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД.