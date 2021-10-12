новости
новости
Регистрация
В Тульской области спасатели уничтожили артиллерийский снаряд времен войны
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области спасатели уничтожили артиллерийский снаряд времен войны

Региональное управление ГУ МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.

Специалисты группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили снаряд калибром 105 мм, обнаруженный в д. Песковатое Белевского района. «Эхо войны» пролежало в земле почти 80 лет.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте правила безопасности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефону 01 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиартиллерийский снарядэхо войныВеликая Отечественная война
Место
Тульская областьБелевский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 13 октября
Какие дома Тулы будут обесточены 13 октября
Тулу посетила делегация из Франции
Тулу посетила делегация из Франции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.