В Тульской области спасатели уничтожили артиллерийский снаряд времен войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Специалисты группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили снаряд калибром 105 мм, обнаруженный в д. Песковатое Белевского района. «Эхо войны» пролежало в земле почти 80 лет.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте правила безопасности:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.