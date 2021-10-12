Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области спасатели уничтожили артиллерийский снаряд времен войны
Региональное управление ГУ МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.
Специалисты группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили снаряд калибром 105 мм, обнаруженный в д. Песковатое Белевского района. «Эхо войны» пролежало в земле почти 80 лет.
Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте правила безопасности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефону 01 или 112.
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