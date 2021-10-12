Тулу посетила делегация из Франции

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Гости встретились с членами областного правительства, городской администрации и предпринимателями.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, замминистра сельского хозяйства Андрей Жаворонков и зампредседателя комитета по развитию туризма Елена Мартынова.

Вячеслав Романов напомнил, что 2021 год объявлен Годом сотрудничества между Францией и Россией, и отметил, что сотрудничество между двумя странами растет:

– За 7 месяцев этого года экспорт во Францию вырос в семь раз. Мы видим большой потенциал для сотрудничества наших предприятий и компаний.

Гостям презентовали экспортный, туристический и аграрный потенциал Тульской области. Андрей Жаворонков отметил, что аграрии региона в последние годы достигли значительных успехов. По производству картофеля и рапса Тульская область занимает ведущие позиции в России. Конкурентные преимущества региона позволяют наращивать потенциал и выходить на новые рынки сбыта.

Елена Мартынова подчеркнула, что благодаря губернатору Алексею Дюмину Тульская область заняла достойное место на туристической карте страны. В регионе активно развивается культурно-познавательный, гастрономический, сельский туризм, растет интерес туристов к малым городам.