Фото из архива Myslo.
Какие дома Тулы будут обесточены 13 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 8.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Пролетарская, 26, 28,
- ул. Ложевая, 123,
- ул. Степанова, 89-а,
- ул. Гармонная, 26,
- ул. Декабристов, 141-175, 178-а, 178-б,
- ул. Комарова, 50, 52,
- ул. Планировочная, 1-8,
- ул. Белинского, 86, 89, 91,
- ул. Металлургов, 88,
- ул. Октябрьская, 97, 99, 101, 97-а, 107,
- пр. Ленина, 76, 76-а, 78, 80, 80-а, 82, 121, 123,
- ул. Агеева, 1-а,
- пер. Врубовой 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева 1-10,
- ул. 3-я Криволученская, 33,
- ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а,
- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
- ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.), 26-62 (чётн.), 72, 68, 70, 71,
- ул. 3-я Криволученская, 5, 10,
- Криволученский пр-д, 1, 3, 4, 6, 8,
- ул. Горсовета, 123-133 (нечётн.), 106-а, 106-б,
- ул. Песчаная, 1-18,
- ул. 2-я Песчаная, 3,
- ул. Ф. Энгельса, 147, 149, 151, 147-а,
- пос. Октябрьский: 11-й пр-д, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.),
- ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.),
- Мясново: ул. Дружбы, 17, 11-33 (нечётн.),
- ул. Полюсная, 34-54 (чётн.), 25-33 (нечётн.), 31-а, 39,
- Парашютный пр-д, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 19-27 (нечётн.),
- 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 14-а, 2-14 (чётн.),
- 13-й пр-д, 3, 8,
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21,
- п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 21, 23, 22-46,
- ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.).
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