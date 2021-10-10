Автор теста и фото Вероника Фёдорова.
Ждун, Давид и девушка Вермеера: в Туле открылась выставка LEGO
Выставка пробудет в Туле до 15 октября.
В Туле в торгово-развлекательном центре «Макси» работает выставка LEGO.
Здесь представлены разнообразные экспонаты из деталей знаменитого конструктора от простых лего-машинок до огромных скульптур.
Чего здесь только нет: супергерои, герои мультиков, шедевры мирового искусства — и всё это из LEGO.
Некоторые скульптуры достигают веса в 150 кг. Сейчас на выставке более 6 тонн кубиков!
Картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой».
- Самое сложное — процесс перевозки экспонатов выставки, — рассказала управляющая Ксения. — Перевозим все в деревянных коробах.
— А что будет, если кто-то неаккуратно пройдёт, заденет фигуру и она упадёт?
- Такое случается каждую выставку, скульптуры неоднократно падают, наши инженеры оперативно чинят их, — говорит Ксения. — Выставка рассчитана на то, что люди могут подходить к экспонатам, трогать и фотографироваться. Если поставить ограничения, будет не так интересно.
— Ваши посетители — дети?
- Нет, взрослым тоже интересно: есть возможность управлять экскаватором, кататься на «американских горках» в виртуальной реальности или просто посидеть на пуфиках и посмотреть фильм про космос. Дети обычно возятся в бассейне, собирают детальки или участвуют в мастер-классах.
Компания Lego известна с 1932 года с фабрики столяра Оле Кирка из города Биллунд в Дании. На тот момент фабрика производила табуреты, гладильные доски и деревянные игрушки. Чуть позже компания специализировалась на детских игрушках. В её названии заложена главная ценность фирмы, отражающаяся в первых буквах датских слов «LEG GODIT», что в переводе означает «ИГРАЙТЕ ХОРОШО».