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Ждун, Давид и девушка Вермеера: в Туле открылась выставка LEGO
Автор теста и фото Вероника Фёдорова.

Ждун, Давид и девушка Вермеера: в Туле открылась выставка LEGO

Выставка пробудет в Туле до 15 октября.

В Туле в торгово-развлекательном центре «Макси» работает выставка LEGO.
Здесь представлены разнообразные экспонаты из деталей знаменитого конструктора от простых лего-машинок до огромных скульптур.
 
Чего здесь только нет: супергерои, герои мультиков, шедевры мирового искусства — и всё это из LEGO.
 
Некоторые скульптуры достигают веса в 150 кг. Сейчас на выставке более 6 тонн кубиков!

Картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой».
 
- Самое сложное — процесс перевозки экспонатов выставки, — рассказала управляющая Ксения. — Перевозим все в деревянных коробах.
 
 
— А что будет, если кто-то неаккуратно пройдёт, заденет фигуру и она упадёт?
 
- Такое случается каждую выставку, скульптуры неоднократно падают, наши инженеры оперативно чинят их, — говорит Ксения. — Выставка рассчитана на то, что люди могут подходить к экспонатам, трогать и фотографироваться. Если поставить ограничения, будет не так интересно.
 
 
— Ваши посетители — дети?
 
- Нет, взрослым тоже интересно: есть возможность управлять экскаватором, кататься на «американских горках» в виртуальной реальности или просто посидеть на пуфиках и посмотреть фильм про космос. Дети обычно возятся в бассейне, собирают детальки или участвуют в мастер-классах.
 
 

Компания Lego известна с 1932 года с фабрики столяра Оле Кирка из города Биллунд в Дании. На тот момент фабрика производила табуреты, гладильные доски и деревянные игрушки. Чуть позже компания специализировалась на детских игрушках. В её названии заложена главная ценность фирмы, отражающаяся в первых буквах датских слов «LEG GODIT», что в переводе означает «ИГРАЙТЕ ХОРОШО».

 

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