Ждун, Давид и девушка Вермеера: в Туле открылась выставка LEGO

Автор теста и фото Вероника Фёдорова.

В Туле в торгово-развлекательном центре «Макси» работает выставка LEGO.

Здесь представлены разнообразные экспонаты из деталей знаменитого конструктора от простых лего-машинок до огромных скульптур.

Чего здесь только нет: супергерои, герои мультиков, шедевры мирового искусства — и всё это из LEGO.

Некоторые скульптуры достигают веса в 150 кг. Сейчас на выставке более 6 тонн кубиков!



Картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой».

- Самое сложное — процесс перевозки экспонатов выставки, — рассказала управляющая Ксения. — Перевозим все в деревянных коробах.

— А что будет, если кто-то неаккуратно пройдёт, заденет фигуру и она упадёт?

- Такое случается каждую выставку, скульптуры неоднократно падают, наши инженеры оперативно чинят их, — говорит Ксения. — Выставка рассчитана на то, что люди могут подходить к экспонатам, трогать и фотографироваться. Если поставить ограничения, будет не так интересно.

— Ваши посетители — дети?

- Нет, взрослым тоже интересно: есть возможность управлять экскаватором, кататься на «американских горках» в виртуальной реальности или просто посидеть на пуфиках и посмотреть фильм про космос. Дети обычно возятся в бассейне, собирают детальки или участвуют в мастер-классах.