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Родители веневского центра образования № 2: «В школе дырки вместо унитазов – дети не могут сходить в туалет»

Родители веневского центра образования № 2: «В школе дырки вместо унитазов – дети не могут сходить в туалет»

Многие дети испытывают реальные неудобства. О каком обучении может идти речь, если нет нормальной возможности справить естественные потребности?

В редакцию Myslo обратились родители детей, обучающихся в веневском центре образования № 2, с весьма деликатной проблемой – туалеты в школе находятся в таком допотопном состоянии, что у многих школьников возникает проблема с тем, чтобы просто сходить по естественной нужде.

«Сын жалуется, что не может в школе сходить в туалет. У современных детей, во-первых, отсутствие унитазов как таковых (вместо них в нашей школе отверстия в полу) уже вызывает удивление, – пишет Виктория, мама первоклассника. – Многие дети XXI века вообще не знали о существовании таких туалетов, так как в жизни с этим не сталкивались.

Во-вторых, в туалетах нет полноценных кабинок с дверьми, хотя по СанПиНу они должны быть. Есть лишь боковые стенки, которые начинаются на высоте колен ребенка. Толк от таких кабинок? 

Когда один справляет нужду, заходят другие дети, и далеко не все могут в таких условиях делать свои дела.

Кроме этого нет элементарных вещей: бумаги, ведер, мыла, полотенцесушителя или бумажных полотенец, что также по СанПиНу предусмотрено.

На кране один вентиль, из которого льется только холодная вода, и руки в такой воде у ребенка замерзают».

По словам Виктории, родители позвонили в комитет по образованию Веневского района и сообщили о проблеме.

– Нам пообещали связаться с директором и потом перезвонить. С тех пор прошло больше двух недель, но никто нам так и не перезвонил. Я, конечно, понимаю, что кабинки так быстро не установят, но элементарные вещи за этот период можно было бы и устранить, – говорит Виктория.

 

А какие туалеты в вашем учебном или лечебном заведении? Покажите, расскажите! Ждем вас в комментариях.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:34 +5
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ВеневТульская область
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