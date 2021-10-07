Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области увеличилось до 144
За сутки от ковида скончались 10 человек.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 144 человек, 125 выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 55 572 жителя региона, 47 778 вылечились, 3095 умерли.
Напомним, с конца сентября в Тульской области растет число заболевших коронавирусом. Ранее губернатор Алексей Дюмин анонсировал введение ковидных ограничений из-за ухудшающейся эпидобстановки.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:42, 6 1812 -3
5 октября, в 15:55, 18 2959 -3
5 октября, в 15:39, 159 9323 -24
5 октября, в 15:18, 53 7965 -16
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