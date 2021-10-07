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Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области увеличилось до 144

Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области увеличилось до 144

За сутки от ковида скончались 10 человек.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 144 человек, 125 выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 55 572 жителя региона, 47 778 вылечились, 3095 умерли.

Напомним, с конца сентября в Тульской области растет число заболевших коронавирусом. Ранее губернатор Алексей Дюмин анонсировал введение ковидных ограничений из-за ухудшающейся эпидобстановки.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:47 −2
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