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Дюмин о ситуации с коронавирусом: «К сожалению, в ближайшее время мы будем вынуждены вводить меры»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дюмин о ситуации с коронавирусом: «К сожалению, в ближайшее время мы будем вынуждены вводить меры»

В здании правительства в эти минуты проходит заседание регионального оперштаба.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что ранее он давал поручение проработать меры на случай ухудшения эпидобстановки в регионе:
 
– Мы встречались с оперштабом, обращали внимание на некоторые моменты, которые начинают нас тревожить. Было дано поручение разработать необходимый и вынужденный дополнительный комплекс мер ограничительного порядка. Его мы должны ввести при достижении определенных показателей. Но это необходимо сделать заблаговременно, чтобы жители в течение нескольких дней могли ознакомиться с ними.
 
Решения должны быть взвешенные, последовательные, не шаблонные, точно и понятно направленные на те позиции, которые действительно будут способствовать сдерживанию и нераспространению коронавируса.
 
Глава региона отметил, что основная задача — сохранить жизнь и здоровье граждан. В то же время необходимо минимизировать экономические потери.
 
Алексей Дюмин поручил не снижать темпы контроля за соблюдением антиковидных мероприятий в общественных местах.
 
– На прошлой неделе было 20 образовательных учреждений, где обнаружен ковид, сейчас их 34. Я поручаю не снижать контроль за выполнением тех мер, которые предписаны Роспотребнадзором и Указами губернатора. Они должны соблюдаться безоговорочно.
 
Обращаясь к представителям полиции и членам правительства, губернатор отметил:
 
– Понимаю, что держать контроль за мерами сложно, уже есть раздражение и усталость. Но мы должны понимать: контроль за ношением масок, контроль транспорта, обработка транспорта независимо от формы собственности — это важно. Это всё необходимо продолжать. И соблюдение масочного режима в местах общего пользования необходимо. Нужно проверять магазины, другие общественные места.
 
Также губернатор добавил:
 
– Мы должны прекрасно понимать, что в тех мероприятиях, которые мы будем, к сожалению, в ближайшее время вводить, необходимо разделять потоки: вакцинированные и невакцинированные. Те люди, которые вакцинировались, должны получить послабления — они менее подвержены коронавирусу.
 
Алексей Дюмин отметил, что для того чтобы защититься от вируса, ничего нового не придумали: маски, гигиена, вакцина.

 

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