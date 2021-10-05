Дюмин о ситуации с коронавирусом: «К сожалению, в ближайшее время мы будем вынуждены вводить меры»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что ранее он давал поручение проработать меры на случай ухудшения эпидобстановки в регионе:

– Мы встречались с оперштабом, обращали внимание на некоторые моменты, которые начинают нас тревожить. Было дано поручение разработать необходимый и вынужденный дополнительный комплекс мер ограничительного порядка. Его мы должны ввести при достижении определенных показателей. Но это необходимо сделать заблаговременно, чтобы жители в течение нескольких дней могли ознакомиться с ними.

Решения должны быть взвешенные, последовательные, не шаблонные, точно и понятно направленные на те позиции, которые действительно будут способствовать сдерживанию и нераспространению коронавируса.

Глава региона отметил, что основная задача — сохранить жизнь и здоровье граждан. В то же время необходимо минимизировать экономические потери.