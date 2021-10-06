На КМЗ рассказали о новом собственнике и кадровых перестановках

Фото из архива Myslo.

Представители Косогорского металлургического завода прокомментировали информацию, появившуюся сегодня в СМИ.

Косогорский металлургический завод сообщил о смене собственника. С 1 сентября 2021 г. им является АО «Саткинский чугуноплавильный завод».

Отмечается, что Сергей Киреев будет исполнять обязанности генерального директора ПАО «КМЗ» по 15 октября включительно, а с 16 октября продолжит руководить предприятием в должности управляющего директора от ООО «Саткинский инвестиционный холдинг».

Завод работает в штатном режиме, существенных кадровых и иных изменений нет.