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На КМЗ рассказали о новом собственнике и кадровых перестановках
Фото из архива Myslo.

На КМЗ рассказали о новом собственнике и кадровых перестановках

Представители Косогорского металлургического завода прокомментировали информацию, появившуюся сегодня в СМИ.

Косогорский металлургический завод сообщил о смене собственника. С 1 сентября 2021 г. им является АО «Саткинский чугуноплавильный завод».
 
– Решением нового совета директоров с 16 октября единоличным исполнительным органом ПАО «КМЗ» будет являться управляющая компания ООО «Саткинский инвестиционный холдинг», — рассказали представители завода.
 
Отмечается, что Сергей Киреев будет исполнять обязанности генерального директора ПАО «КМЗ» по 15 октября включительно, а с 16 октября продолжит руководить предприятием в должности управляющего директора от ООО «Саткинский инвестиционный холдинг».
 
Завод работает в штатном режиме, существенных кадровых и иных изменений нет.
 
Напомним, сегодня, 6 октября, в ряде тульских СМИ появилась информация о смене генерального директора на КМЗ.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:28 −1
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