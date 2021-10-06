Фото из архива Myslo.
На КМЗ рассказали о новом собственнике и кадровых перестановках
Представители Косогорского металлургического завода прокомментировали информацию, появившуюся сегодня в СМИ.
Косогорский металлургический завод сообщил о смене собственника. С 1 сентября 2021 г. им является АО «Саткинский чугуноплавильный завод».
– Решением нового совета директоров с 16 октября единоличным исполнительным органом ПАО «КМЗ» будет являться управляющая компания ООО «Саткинский инвестиционный холдинг», — рассказали представители завода.
Отмечается, что Сергей Киреев будет исполнять обязанности генерального директора ПАО «КМЗ» по 15 октября включительно, а с 16 октября продолжит руководить предприятием в должности управляющего директора от ООО «Саткинский инвестиционный холдинг».
Завод работает в штатном режиме, существенных кадровых и иных изменений нет.
Напомним, сегодня, 6 октября, в ряде тульских СМИ появилась информация о смене генерального директора на КМЗ.
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