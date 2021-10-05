В Тульской области около 40% мусора будут перерабатывать в компост

Фото из архива MySlo

На оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина обсудили ликвидацию свалок в регионе.

В Тульской области свалки как удаляют, так и рекультивируют. В первом случае несанкционированные отходы перемещаются на лицензированные полигоны.

Рекультивация предполагает дальнейшее возвращение земель в оборот. Оптимальный вариант для закрытых свалок и полигонов – высадка на их территории деревьев. По поручению губернатора на таких объектах устанавливаются разработанные учеными из ТулГУ датчики автоматического контроля температуры и загазованности на газоотводящих трубах. Они позволяют мониторить процессы, происходящие на свалке.

За последние годы из 33 объектов накопленного вреда ликвидировано 23 общей площадью 60 гектаров.

– Это позволило уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, а также улучшить экологические условия проживания для 308 тысяч жителей региона, – сообщил региональный министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» рекультивируется свалка ТКО в Кимовском районе площадью 11 га. Завершить работы планируется к ноябрю. Ещё на двух объектах работы начнутся в текущем году. По количеству ликвидируемых свалок Тульская область занимает лидирующие позиции в ЦФО наряду с Подмосковьем.

Ведётся выявление и ликвидация новых несанкционированных свалок. Уже расчищено 18 объектов, к концу их число должно увеличиться до 38.

Ведется работа по прекращению потоков ТКО на полигон в Узловском районе и подготовке объекта к рекультивации. Разработана проектная документация на рекультивацию, проведены публичные слушания, идет государственная экологическая экспертиза. Затем для привлечения средств на рекультивацию в рамках федерального проекта «Чистая страна» будет направлена заявка в Минприроды России.

Таким же образом будет рекультивирован действующий полигон в Туле на Новомосковском шоссе.

Юрий Панфилов отметил, что с 25 сентября поток мусора, образованных в зоне деятельности ООО «Хартия», перенаправлен с действующего с 1973 года тульского полигона на новый современный полигон.

На полигоне в Дубенском районе создается современный объект с возможностью сортировки отходов и извлечения вторичных материальных ресурсов до 25% от общего объема и организации участков компостирования органических фракций. На новом полигоне будут компостировать до 39% общего объема отходов. Срок завершения строительства – 2022 год.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в городе ликвидированы 6 из 10 выявленных незаконных свалок. Все оставшиеся работы планируется выполнить до 1 ноября.

Алексей Дюмин подчеркнул, что всем главам администраций необходимо активнее привлекать для этих целей областные бюджетные трансферты.

– На ликвидацию несанкционированных свалок заложен достаточно большой объем средств. И впереди еще много работы для достижения всех поставленных задач. Важно не пробуксовывать, выполнить все данные жителям обещания, а также свести количество несанкционированных свалок к нулю и исключить появление новых, – отметил Алексей Дюмин.