В Советском районе 6 октября отключат отопление

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А 7 октября по ряду адресов не будет горячей воды.

В Туле проводятся работы по подведению к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения нового детского сада по адресу: ул. Сойфера, 16. В связи с этим 6 октября с 9.00 до 17.00 будет отключено отопление по следующим адресам:

ул. Фрунзе, 1, 5,

Красноармейский пр., 2, 6, 6 к. 2, 8, 20, 24, 28, 32, 4, 16, 22, 26, 30, 34,

ул. Сойфера, 1, 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16-В, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,

ул. Советская, 8,

ул. Лейтейзена, 1, 4,

ул. Коминтерна, 5.

В четверг, 7 октября, в то же время по тем же адресам отключат горячую воду. Работы будет проводить ООО «Вертикаль» под контролем администрации города.