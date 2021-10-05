Администрация продает участки под ИЖС в поселке Михалково

К приобретению в аренду с аукциона предлагаются земельные участки с кадастровыми номерами 71:30:020509:193, 71:30:020509:199, 71:30:020509:191 для индивидуального жилищного строительства в поселке Михалково города Тулы.

Объявление о проведении аукциона размещено в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, а также в официальном сборнике правовых актов и иной официальной информации муниципального образования г. Тула в сети Интернет npatula-city.ru.

Аукцион назначен на 6 октября 2021 года.