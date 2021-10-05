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Администрация продает участки под ИЖС в поселке Михалково

Администрация продает участки под ИЖС в поселке Михалково

Аукцион состоится 6 октября.

К приобретению в аренду с аукциона предлагаются земельные участки с кадастровыми номерами 71:30:020509:193, 71:30:020509:199, 71:30:020509:191 для индивидуального жилищного строительства в поселке Михалково города Тулы.

Объявление о проведении аукциона размещено в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, а также в официальном сборнике правовых актов и иной официальной информации муниципального образования г. Тула в сети Интернет npatula-city.ru.

Аукцион назначен на 6 октября 2021 года.

Прием заявок на участие в аукционе на заключение договоров аренды земельных участков осуществляется специализированным государственным учреждением при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области» (Тула, ул. Жаворонкова, 2), тел.: +7 (4872) 36-13-42, +7 (4872) 36-22-32, +7 (980) 589-90-88, e-mail: fito@tularegion.ru.

 

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