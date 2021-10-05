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Вооруженные нападения на автозаправки в Тульской области: уголовное дело передано в суд

Вооруженные нападения на автозаправки в Тульской области: уголовное дело передано в суд

Двое подельников совершили налет на три станции.

В Веневском районе 28-летний местный житель [ранее судимый за растрату и кражи] и его 34-летний подельник [ранее судимый за наркопреступление и грабеж] из Московской области обвиняются в серии разбойных нападений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия,  в первом случае поздней ночью на 140-м километре автодороги «Дон» один из подозреваемых сначала распылил в направлении женщины-оператора содержимое газового баллончика, а затем ворвался в кассовое помещение.
 
Там он потребовал денежные средства, держа в руке, предположительно, топор. Потерпевшая выполнила требование и отдала наличность. Нанесенный ущерб составил 45 тысяч рублей.
 
Во втором случае похитители дважды с разницей в несколько недель врывались в ночное время в помещение заправочного комплекса на 146-м километре на той же трассе «Дон», забирая из кассового аппарата денежные средства. Нанесенный ущерб составил 70 и 11 тысяч рублей соответственно.
 

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Веневский районный суд для рассмотрения по существу. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:01 +1
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