Вооруженные нападения на автозаправки в Тульской области: уголовное дело передано в суд

В Веневском районе 28-летний местный житель [ранее судимый за растрату и кражи] и его 34-летний подельник [ранее судимый за наркопреступление и грабеж] из Московской области обвиняются в серии разбойных нападений , сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в первом случае поздней ночью на 140-м километре автодороги «Дон» один из подозреваемых сначала распылил в направлении женщины-оператора содержимое газового баллончика, а затем ворвался в кассовое помещение.

Там он потребовал денежные средства, держа в руке, предположительно, топор. Потерпевшая выполнила требование и отдала наличность. Нанесенный ущерб составил 45 тысяч рублей.

Во втором случае похитители дважды с разницей в несколько недель врывались в ночное время в помещение заправочного комплекса на 146-м километре на той же трассе «Дон», забирая из кассового аппарата денежные средства. Нанесенный ущерб составил 70 и 11 тысяч рублей соответственно.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Веневский районный суд для рассмотрения по существу.