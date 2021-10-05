Алексей Дюмин – учителям: «Вы выбрали для себя сложную, но очень важную профессию»

Дорогие педагоги! Поздравляю вас с Днем учителя!

Вы выбрали для себя сложную, но очень важную и благородную профессию.

В ней как нигде важны неравнодушие, чуткость, терпение, умение находить подход к каждому воспитаннику.

Вы учите детей мыслить, нести ответственность за свои поступки, прививаете им любовь к знаниям, помогаете стать успешными, самостоятельными людьми.

В этом году, как и в 2020-м, несмотря на трудности, с которыми столкнулся весь мир, вы продолжаете успешно давать детям знания и воспитывать в них лучшие человеческие качества.

Спасибо вам за всё, что вы делаете! За ту заботу, которой вы окружаете подрастающее поколение.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.