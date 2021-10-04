Трамвайные пути на проспекте Ленина планируют капитально отремонтировать в 2022 году

Речь идет об участке от остановки «Педуниверситет» до ул. 9 Мая.

Ранее Myslo со ссылкой на активистов «Городских проектов» писал, что трамвайные пути на участке от педуниверситета до ул. 9 Мая нуждаются в срочном капитальном ремонте.

«Как видно по фото, под рельсами болото. Шпалы сгнили, подушка разъехалась, по таким путям опасно передвигаться вагонам с пассажирами. Требуем у администрации города Тулы срочного капитального ремонта данного участка!» — писали общественники на своей страничке в ВК.

МКП «Тулгорэлектротранс» ответил на запрос Myslo по этой ситуации:

– На участке пр. Ленина от остановки «Педуниверситет» до ул. 9 Мая осмотр и замеры трамвайного пути по шаблону производились в период с 20 по 23 сентября. По итогам мониторинга определено, что данный участок требует капитального ремонта.

В настоящее время ведется работа по включению лимитов бюджетных обязательств на ремонт трамвайных путей на указанном участке в бюджет на 2022 год.