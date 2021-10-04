новости
новости
Регистрация
Трамвайные пути на проспекте Ленина планируют капитально отремонтировать в 2022 году

Трамвайные пути на проспекте Ленина планируют капитально отремонтировать в 2022 году

Речь идет об участке от остановки «Педуниверситет» до ул. 9 Мая.

Ранее Myslo со ссылкой на активистов «Городских проектов» писал, что трамвайные пути на участке от педуниверситета до ул. 9 Мая нуждаются в срочном капитальном ремонте.
 
«Как видно по фото, под рельсами болото. Шпалы сгнили, подушка разъехалась, по таким путям опасно передвигаться вагонам с пассажирами. Требуем у администрации города Тулы срочного капитального ремонта данного участка!» — писали общественники на своей страничке в ВК.
 
МКП «Тулгорэлектротранс» ответил на запрос Myslo по этой ситуации:
 
– На участке пр. Ленина от остановки «Педуниверситет» до ул. 9 Мая осмотр и замеры трамвайного пути по шаблону производились в период с 20 по 23 сентября. По итогам мониторинга определено, что данный участок требует капитального ремонта.
 
В настоящее время ведется работа по включению лимитов бюджетных обязательств на ремонт трамвайных путей на указанном участке в бюджет на 2022 год.
 
Также уточняется, что специалисты «Тулгорэлектротранса» делают комиссионный осмотр трамвайных путей дважды в год — весной и осенью, а текущий осмотр проводит мастер участка предприятия ежемесячно.

 

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
трамвайные путиремонт трамвайных путей
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле осудят мужчину, который боднул полицейского
В Туле осудят мужчину, который боднул полицейского
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.