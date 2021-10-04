новости
новости
Регистрация
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП

Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП

В районе деревни Струково столкнулись четыре транспортных средства, пострадали несколько человек.

Утром 4 октября в районе Струково на 194-м км трассы М2 «Крым» произошла авария с участием четырех транспортных средств. Столкнулись фура MAN, грузовики Iveco и «Газель», легковушка «Лада Ларгус».

По предварительным данным, сначала столкнулись ехавшие в направлении Белгорода MAN и «Ларгус», после чего легковушку начало швырять по дороге. Она столкнулась с «Газелью», которая от удара опрокинулась набок и по касательной ударила Iveco, ехавший в направлении Москвы.

На момент публикации новости на месте работают медики, спасатели, сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Однако, по словам медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

Отметим, что из-за ДТП наблюдается значительное затруднение движения по трассе М2 в направлении Москвы.

Галерея
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 1
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 2
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 3
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 4
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 5
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 6
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 7
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 8
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 9
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 10
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 11
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 12
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 13
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 14
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 15
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 16
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 17
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 18
показать все фотографии
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПтрасса М2 Крым
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Трамвайные пути на проспекте Ленина планируют капитально отремонтировать в 2022 году
Трамвайные пути на проспекте Ленина планируют капитально отремонтировать в 2022 году
Проверьте свой организм в лаборатории ДНКОМ со скидкой до 70%
Проверьте свой организм в лаборатории ДНКОМ со скидкой до 70%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.