Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП

В районе деревни Струково столкнулись четыре транспортных средства, пострадали несколько человек.

Утром 4 октября в районе Струково на 194-м км трассы М2 «Крым» произошла авария с участием четырех транспортных средств. Столкнулись фура MAN, грузовики Iveco и «Газель», легковушка «Лада Ларгус».

По предварительным данным, сначала столкнулись ехавшие в направлении Белгорода MAN и «Ларгус», после чего легковушку начало швырять по дороге. Она столкнулась с «Газелью», которая от удара опрокинулась набок и по касательной ударила Iveco, ехавший в направлении Москвы.

На момент публикации новости на месте работают медики, спасатели, сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Однако, по словам медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

Отметим, что из-за ДТП наблюдается значительное затруднение движения по трассе М2 в направлении Москвы.