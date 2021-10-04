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В Туле осудят мужчину, который боднул полицейского
Фото: архив Myslo.

В Туле осудят мужчину, который боднул полицейского

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Туле 41-летний местный житель обвиняется в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
По предварительным данным, в ночь с 25 на 26 сентября пьяного обвиняемого доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Там мужчина головой ударил полицейского в грудь и лицо, причинив ему не только физическую боль, но и телесное повреждение.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 
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