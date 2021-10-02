4 октября в центре Тулы запретят парковку и стоянку

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Ограничение будет действовать с ночи и до 16.00.

В понедельник, 4 октября, в центре Тулы будут ограничены парковка и стоянка машин. По информации Управления по транспорту и дорожному хозяйству, это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения официального мероприятия.

Будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств: