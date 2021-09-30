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В Донском пьяный мотоциклист попал в ДТП на железнодорожном переезде
Фото: vk.com/don_podsl.

В Донском пьяный мотоциклист попал в ДТП на железнодорожном переезде

Мужчине грозит до 15 суток ареста.

Накануне вечером на железнодорожном переезде у станции Гранки (Донской Тульской области, неподалеку от микрорайона Руднев) произошло ДТП. По предварительной информации, 52-летний мужчина на мопеде Alfa столкнулся с автомобилем Ford Focus.
 
«Не имеющий права управления транспортными средствами, без мотошлема мужчина на мопеде совершил выезд на полосу встречного движения. Ему оказывали медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации. Также у него установлено опьянение 0,560 мг/л», — сообщили в Госавтоинспекции.
 
В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 12.8.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему грозит арест до 15 суток.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:50 +4
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Тульская областьДонской
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