В Донском пьяный мотоциклист попал в ДТП на железнодорожном переезде

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Накануне вечером на железнодорожном переезде у станции Гранки (Донской Тульской области, неподалеку от микрорайона Руднев) произошло ДТП. По предварительной информации, 52-летний мужчина на мопеде Alfa столкнулся с автомобилем Ford Focus.

«Не имеющий права управления транспортными средствами, без мотошлема мужчина на мопеде совершил выезд на полосу встречного движения. Ему оказывали медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации. Также у него установлено опьянение 0,560 мг/л», — сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 12.8.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему грозит арест до 15 суток.